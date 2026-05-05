10 Yıldır Kayıp Oğul İçin Umut Arayışı
10 Yıldır Kayıp Oğul İçin Umut Arayışı

05.05.2026 22:56
Anne Ümmü Şahin, kaybolan Yasin'in bulunması için Adalet Bakanı'nın açıklamalarıyla yeniden umutlandı.

Konya'nın Akören ilçesinde evinin önünde oynarken 10 yıl önce 6 yaşındayken kaybolan Yasin Şahin'in annesi, evladının kıyafetini koklayarak teselli arıyor.

İlçeye bağlı Belkuyu Mahallesi'nde kaybolan Yasin'in bulunması için umudunu yitirmeyen acılı aile, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüleceğine yönelik açıklamaları üzerine yeniden umutlandı.

Anne Ümmü Şahin (36), AA muhabirine, evladının kaybolmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini, bugüne kadar hiçbir ize rastlanmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamaları üzerine umutlandıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Çocuğumun kayıp bir vaka olarak kalmasını istemiyoruz. Daha fazla acı çekmek istemiyoruz. Sofraya oturduğumda dört çocuğumun yanımda olup da Yasin'in eksik olmasını istemiyorum. Bayram olduğu zaman diğer çocukların elini tutup, sarıp, sarmalayabildiğim gibi Yasin'imin de yanımda olmasını istiyorum. Daha fazla uzamasın. Daha fazla hiçbir annenin canı yanmasın. Teselli bulacağımızı, bu defa yarıda kalmayacağını düşünüyorum."

"Evladımı, kanımı, canımı istiyorum"

Şahin, kapıya gelen her araca heyecanla çıktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Vicdana gelirler, 'Aldıkları gibi bırakırlar mı?' diye kapıda her geçen araca bakmak beni üzüyor. Kapı eşiğinde beklemekten yoruldum. Fotoğraflarıyla, elbisesiyle, oyuncak arabasıyla değil, kendisiyle olmak istiyorum. Evladımı, kanımı, canımı istiyorum. Boşluğumun dolmasını, evladımın yanımda olmasını istiyorum. Kardeşlerin beraber büyümelerini istiyorum. Bir annenin tutması gereken el, çocuğunun elidir. Bir annenin görevi, diğerleri gibi çocuğunu okula götürmek, yemeğini yedirip banyosunu yaptırmaktır. Çocuğumun kıyafetini, 'kokusu gitmesin' diye poşetinden çıkartmıyorum. Ben bu elbiseyi değil de oğlumu koklasam, sarılsam daha güzel olmaz mı? Oğlumun bulunup acımın dinmesini istiyorum. Artık 10 yıl daha geçmesin."

Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde 4 Nisan 2016'da son olarak evinin önünde oynarken görülen, kaybolduğunda 6 yaşında olan Yasin Şahin'den haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulunmuş, bunun üzerine çocuğun bulunması için arama çalışması başlatılmış, günlerce süren çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
