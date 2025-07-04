Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu hayatını kaybetti.
Dilovası ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde oğlu Bekir Yılandiloğlu ile yaşayan 1923 doğumlu Şükriye Yılandiloğlu, bir süredir tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yılandiloğlu'nun cenazesi, öğle vakti Hicret Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Dilovası Merkez Mezarlığı'nda eşi Emin Yılandiloğlu'nun yanına defnedildi.
Cenaze namazına Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve vatandaşlar katıldı.
Bekir Yılandiloğlu, annesinin 18 Mayıs 1923'te doğduğunu ve 30 torunu olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansının Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "Cumhuriyet'in Çınarları" temalı dosya haberinin dokuzuncu bölümünde Kocaeli'de yaşayan Şükriye Yılandiloğlu'nun hayat hikayesi anlatılmıştı.
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