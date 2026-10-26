106 örgüt Ailem Güvende'de tutuklanan LGBTİ+'ların serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
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106 örgüt Ailem Güvende'de tutuklanan LGBTİ+'ların serbest bırakılmasını istedi

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106 örgüt Ailem Güvende\'de tutuklanan LGBTİ+\'ların serbest bırakılmasını istedi
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106 örgüt, 'Ailem Güvende' operasyonlarında tutuklanan LGBTİ+'ların derhal serbest bırakılmasını istedi. Bildirgede, 12 Eylül'den itibaren 117 kişinin gözaltına alındığı, 83 kişinin tutuklandığı ve kötü muamele ile işkenceye maruz kalındığı ifade edildi.

(ANKARA) - Eşitlik İçin Yan Yana Platformu çağrısıyla 106 örgüt, "Ailem Güvende" adı altında yürütülen operasyonlar sonucu tutuklanan ve bir aydan uzun süredir cezaevinde olan LGBTİ+'ların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu ve "LGBTİ+'ların varlığı, örgütlenmesi ve haklarını savunması suç değildir" dedi.

Eşitlik İçin Yan Yana Forumu'nun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, 12 Eylül'den itibaren "Ailem Güvende" adı altında yürütülen operasyonlarda 117 kişinin gözaltına alındığı, 83 kişinin tutuklandığı belirtilerek, bu kişilerin gözaltı ve tutukluluk süreçlerinde "kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığı" ifade edildi.

Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"LGBTİ+'ların varlığı, örgütlenmesi ve haklarını savunması suç değildir. 'Aileyi koruma' gerekçesiyle nefretin meşrulaştırılmasını, işkenceyi, tutuklamaları ve örgütlenme özgürlüğünün engellenmesini kabul etmiyoruz. Herkesin eşit, özgür ve insan onuruna yakışır bir yaşam sürme hakkını savunuyoruz.

"ARKADAŞLARIMIZI DERHAL SERBEST BIRAKIN"

LGBTİ+ hareketine yönelik saldırılar, eşitlik ve özgürlük mücadelesini susturma girişimlerinin bir parçasıdır. Bu baskılar karşısında dayanışmayı büyütmek hepimizin sorumluluğudur. Hak temelli çalışmalar yürüten tüm örgütleri, aktivistleri, feministleri, siyasetçileri, sendika ve baro temsilcilerini; demokrasi ve eşitlikten yana olan herkesi, arkadaşlarımızın serbest bırakılması talebine imzalarıyla destek vermeye çağırıyoruz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. LGBTİ+'lara ve LGBTİ+ hak savunucularına yönelik baskılara son verin. Yan yanayız, birlikte güçlüyüz. Dünya döndükçe var olmaya devam edeceğiz."

106 KURUM BİLDİRGEYİ İMZALADI

Sonuç bildirgesine imza atan 106 kurum arasında 17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Kaos GL, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, ÜniKuir Derneği, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi Bodrum, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, KESK, Eğitim Sen şubeleri, Çağdaş Hukukçular Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadının İnsan Hakları Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği, Ankara Kadın Platformu, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği, İzmir Pride Komitesi, İstanbul Trans Onur Haftası, Pembe Yaka İnisiyatifi, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Türkiye İşçi Partisi LGBTİ+ Bürosu ve Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) da yer alıyor.

Kaynak: ANKA
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