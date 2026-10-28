11 bin 72 çocuk, 9 bin 327 koruyucu ailenin yanında güvenle geleceğe hazırlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 bin 72 çocuğun, 9 bin 327 koruyucu ailenin yanında güvenle geleceğe hazırlandığını bildirdi.

Bakanlık, NSosyal hesabından koruyucu aile hizmetine ilişkin paylaşım yaptı.

Koruyucu aile hizmetiyle korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının, bakanlık gözetiminde, anne-baba özellikleri taşıyan kişilerce sağlandığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bugün 11 bin 72 çocuğumuz, 9 bin 327 koruyucu ailemizin yanında güvenle geleceğe hazırlanıyor. Koruyucu ailelerimiz, korunma ve bakım altındaki çocuklarımızın bakım sorumluluğunu devletimizle paylaşıyor. Bakanlığımız, profesyonel destek ve denetimle ailelerimizin yanında oluyor. Evlatlarımızın sağlıklı gelişimi için yeni hizmet modelleri geliştirmeye, devletimizin şefkat elini hissettirmeye devam edeceğiz."

Paylaşımda, koruyucu aile hizmetinin ne olduğu, kimlerin koruyucu aile olabileceği, ailelere sağlanan destekler, başvuru koşulları ve sürecin işleyişine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Buna göre, 25-65 yaş aralığında, Türkiye'de ikamet eden, düzenli gelire sahip ve en az ilkokul mezunu Türk vatandaşları, evli veya bekar, çocuk sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın koruyucu aile olabiliyor.

Koruyucu aile olmak isteyenler, Bakanlığın resmi internet sitesi, e-Devlet veya il müdürlükleri aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor.