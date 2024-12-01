11 Çocuk Annesi Hırsızlık Zanlısı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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11 Çocuk Annesi Hırsızlık Zanlısı Gözaltına Alındı

11 Çocuk Annesi Hırsızlık Zanlısı Gözaltına Alındı

Eskişehir'de 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve 12'nci çocuğuna hamile olduğu öğrenilen Ceylan Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık suçları nedeniyle aranan Ceylan Ç.'nin birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

01.12.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
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ESKİŞEHİR'de hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ceylan Ç. (35) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 çocuk annesi Ceylan Ç.'nin 12'nci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kapı dilini düşürme yöntemiyle 15 farklı adresten hırsızlık suçundan hakkında toplam 291 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç.'nin kendisine ait araçla Bursa'dan kente giriş yaptığını belirledi. Takibe alınan Ceylan Ç.'nin aracı, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde durduruldu. Gözaltına alınan 11 çocuk annesi Ceylan Ç.'nin 12'nci çocuğuna hamile olduğu anlaşılırken, ayrıca 162 ayrı hırsızlık suçundan da kaydı olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan Ceylan Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceylan Ç.'nin hamilelikleri nedeniyle hapis cezalarının daha önce de ertelendiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 11 Çocuk Annesi Hırsızlık Zanlısı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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