11. Şakayık Şenliği Renkli Etkinliklerle Gerçekleşti - Son Dakika
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11. Şakayık Şenliği Renkli Etkinliklerle Gerçekleşti

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Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Şakayık Şenliği, katılımcılara doğa ile buluşma imkanı sundu. Etkinlikte, konser, yüz boyama, manav ralli ve yöresel yemek yarışmaları gibi birçok aktivite yer aldı.

05.05.2025 17:31  Güncelleme: 17:58
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(İSTANBUL) - Şile Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Şakayık Şenliği, bu yıl 11'inci kez düzenlendi. Hasanlı Mahallesi Sarıkavak mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar hem endemik şakayık çiçeğinin güzelliğine tanıklık etti hem de köy havasında keyifli bir gün geçirdi.

Çeşitli etkinlikler ile İstanbulluları doğa ile buluşturan Şile Belediyesi, 11. Şakayık Şenliği'ni dün gerçekleştirdi. İstanbul'un endemik türlerinden olan ve halk arasında "ayı gülü" olarak bilinen şakayık çiçeği, şenlik alanında katılımcılar ile buluşturuldu.

Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Şef Sinan Deniz Akbay'ın sahne aldığı konserle başlayan program, gün boyu renkli etkinliklerle devam etti. Yüz boyama atölyesi, halk oyunları gösterileri, manav ralli ve yöresel mancarlı börek yarışması gibi etkinlikler katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Çevre bilinci aşılandı

Yöresel lezzetlerin ön plana çıktığı yöresel börek tadım yarışması, Nursen Mangut, Berna Avcı ve Neşe Kayacık'ın jüri üyeliğinde yapıldı. Yarışmanın ardından kazananlara belgeleri ve para ödülleri takdim edildi. Nabi Evren'in rehberliğinde ise doğa yürüyüşü ve çiçek bahçesi açılışı gerçekleştirildi. Etkinlik alanında, koruma altındaki yabani şakayık çiçeklerinin koparılmasının idari para cezasına tabi olduğu hatırlatılarak, katılımcılara doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılandı.

Hıdırellez kutlanacak

Şile Belediyesi, geleneksel Hıdrellez coşkusunu da bu akşam saat 20.30'da Ağva Meydanı'nda düzenleyeceği şenlikle yaşatacak. Baharın müjdecisi Hıdrellez kutlaması, Şile'de saat 19.30'da yakılacak şenlik ateşiyle başlayacak ve  sanatçı Şener'in Çelik konseri ile Ergün Perküsyon'un ritmik performanslarıyla devam edecek. Etkinlikte, Anadolu ve Mezopotamya kültüründen bugüne ulaşan ateşten atlama ritüeli de yer alacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 11. Şakayık Şenliği Renkli Etkinliklerle Gerçekleşti - Son Dakika

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