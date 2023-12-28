11 Ülkenin Sanatçıları, Filistin\'deki Zulme Dikkat Çekti

11 ülkenin sanatçıları, açtıkları sergi ile Filistin'deki zulme dikkat çekti

KASTAMONU - Kastamonu'da 11 farklı ülkeden 48 sanatçının tasarladığı eserlerle Filistin'deki zulme dikkat çekildi.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen "Filistin" Uluslararası Afiş ve Baskı Sergisi, sanatseverlerle buluştu. Sergi, Filistin'deki zulme karşı bir duruş sergileme amacını taşıyan eserleriyle dikkat çekiyor. Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen serginin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde gerçekleşti. Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, İl Müftü Yardımcısı Selim Demir, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle organize edildi. Sergide "Filistin Direnişi" temasıyla hazırlanan ve 11 ülkeden 48 sanatçının tasarladığı 50 eser sergilendi.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır, sanatın acılı olaylara, sosyal haksızlıklara tepki göstermenin öneminden bahsetti.

Sanatın güzellikleri sergilemenin yanı sıra acı ve zulmü de ifade etme sorumluluğuna değinen Yıldır, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekti. Binlerce insanın ölümüne neden olan katliama karşı duyarlılık oluşturmayı amaçlayan etkinliği ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldır, gelecekte özgür Filistin için barışa atfedilen bir sergi düzenleme arzuları olduklarını kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak bir farkındalık oluşturmak için sergi açtıklarını söyleyen Yıldır, "Bu sergide dünyanın çeşitli ülkelerinden grafik sanatçılarının Filistin ile ilgili yapmış oldukları afişleri sergiliyoruz. 11 ülkeden 50 sanatçıya ait eserler üniversitemizde sergileniyor. Buradaki eserler, dünyadaki tüm insanlara yönelik bir farkındalık oluşturmak için Filistin'deki insanlık dramının sanatsal bir boyut olarak göz önüne alınması için yapılan bir etkinliktir. Sanat sadece insanların görsel hafızalarında estetik bir değer olmaktan ziyade tüm hayatımızın içerisindeki acılı olaylar, sosyal olaylar, dünyadaki haksızlıklara karşı da tepki göstermenin en bilinen ve en eski yollarından bir tanesidir. Buradaki sergi, 27 Kasım'da Selçuk Üniversitesinde de açılmıştır. Biz de ortak paylaşım yaparak aynı sergiyi buraya da getirdik. Daha öncede Konya'da sergilenmiş bir sergidir. Bu sergi, yeni yıldan sonrada 10-15 gün boyunca açık kalacak. Bizlerin, buradaki amaçları sanatın bu güzel eserleri sergilemek kadar Filistin'deki insanlık dramını, binlerce insanın ve binlerce çocuğun öldürüldüğü insanlık katliamına karşı bir nebzede olsa duyarlılık ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Fakülte olarak bizler, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak böylesi bir etkinliği tertiplediğimiz için ayrı bir huzur duyuyoruz. Çünkü sanatçının dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklar karşısında duyarlılığını göstermesi için ortaya koyduğu fırsatlardan bir tanesi bu sergi, keşke mümkün olsa da bu sergiyi Filistin özgürlüğüne kavuşup insan katliamlarının durduğu bir zamanda barışın gelmesi şerefine de yapıyor olabilsek. Bunun duası içerisindeyiz. Daha önce tüm dünyada bu sıkıntıların insanlara karşı insanlık ayıbı olan bu savaşların bitmesini fakültem ve bütün sanatçılar adına arzuluyorum ve dua ediyorum" diye konuştu.

Sergi, 12 Ocak 2024 tarihine kadar Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.