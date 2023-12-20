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11 yaşındaki İrem'in boynuna kurşun isabet etti - Son Dakika
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11 yaşındaki İrem'in boynuna kurşun isabet etti

Bahçelievler'de nereden geldiği belli olmayan bir kurşun, 11 yaşındaki İrem'in boynuna isabet etti. İrem hemen ameliyata alınarak kurşun çıkarıldı. İrem ve ailesi, havaya ateş eden magandanın bulunmasını istiyor.

20.12.2023 - 10:49,
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BAHÇELİEVLER'de nereden geldiği belli olmayan kurşun, 11 yaşındaki İrem'in boynuna isabet etti. Küçük kız hemen ameliyata alınarak kurşun çıkarıldı. İrem ve ailesi havaya ateş eden magandanın bulunmasını istiyor.

Olay, 21 Kasım'da Kocasinan Mehkez Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında okuldan gelen 11 yaşındaki İrem Saraç kardeşiyle birlikte oyun oynamak üzere dışarıya çıktı. Bu sırada 11 yaşındaki kız, boynunda bir sıcaklık hissetti. Elini boynuna götürdüğünde kanadığını farkederek hemen eve girdi. Anne ve babası İrem'i alarak hemen hastaneye götürdü. Çekilen tomografide İrem'in boynuna yorgun kurşunun geldiği anlaşıldı. Hemen ameliyata alınarak mermi çıkarıldı.

FELÇ KALMAMASI MUCİZE OLDU

Anne Hasine Saraç, 21 Kasım saat 14.30 civarında kızım okuldan geldi. Kapıya çıkmasıyla eve dönmesi bir oldu. Bir korktuk. Ne oldu acaba bir yere mi vurdu ya da biri yukarıdan bir şey mi attı Baktık, öyle bir şey değildi. Dokununca içinde bir şey oynuyordu. Kurşun yarası olduğunu anlayınca en yakın hastaneye götürdük. Orada tomografi sonucunda da kurşun olduğu belli oldu. Çok korktuk. İlk geldiğinde sadece ensesinde yanma olduğunu söyledi. Babasının da o gün eve erken gelmesi tesadüf oldu. Hastanede gece 02.30 civarı ameliyata aldılar. Ameliyat sonrası 1 hafta gibi bir süreç geçirdik hastanede. Şu anda çok iyi, çok şükür. Ama daha kötüsü de olabilirdi. Felç kalmaması mucize oldu. Gerçekten kötü bir yere denk gelmiş. Daha önce bu tarz şeyleri televizyonda duyardık. Başımıza geleceğini düşünmedik. Ben istemiyorum bu şekilde kimsenin, kim vurduya gitmesini. Bir an önce bu magandaların son bulmasını istiyoruz. Şu anda iyiyiz. Psikolojik olarak çok etkilendik. Artık çocuklarımı kapının önüne çıkartmaya korkuyorum. Kendim dışarı çıktığımda sürekli etrafa bakınıyorum dedi.

MERMİ OLDUĞUNU SÖYLEDİKLERİNDE ÇOK KORKTUMö

Kurşunun isabet ettiği İrem Saraç ise, Okuldan eve geldim. Yemeğimi yedikten sonra küçük kardeşimi oyun oynatmaya çıkarttım. Ayakkabısını düşürdü. Eğilirken ensemde bir yanma hissettim. Yukarıdan bir şey düştüğünü farkettim. Elimi enseme götürdüğümde kan geliyordu. Kanı gördüğüm gibi eve annemin yanına gittim. Onlar yaramı temizleyip baktılar. Kurşun olduğunu fark ettiler. Yaramı kapatarak direkt hastaneye götürdüler. Hastaneye gittiğimde çok tedirgindim. Mermi olduğunu söylediklerinde çok korktum. Bu olay sonucunda okulumdan geride kaldım. Son bir haftadır gidiyorum, geride kaldığımı hissediyorum. Bu tarz olayların son bulmasını istiyorum ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki İrem\'in boynuna kurşun isabet etti
Kaynak: DHA
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Kocasinan, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 11 yaşındaki İrem'in boynuna kurşun isabet etti - Son Dakika
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