112 Acil Çağrı Merkezlerine Yapay Zeka Desteği - Son Dakika
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112 Acil Çağrı Merkezlerine Yapay Zeka Desteği

112 Acil Çağrı Merkezleri, yazılımlarına yapay zeka entegre ederek hizmet kalitesini artıracak.

31.10.2024 11:47
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Türkiye genelindeki acil çağrılara hızlı ve etkili yanıt verilmesi amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerinin yazılımlarına yapay zeka algoritmaları entegre edilecek.

"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlenen bilgilere göre 112 Acil Çağrı Merkezlerinin altyapısının geliştirilmesi, iletişimin daha hızlı ve güvenli olması için çalışmalar sürdürülecek.

Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezlerinin hizmet kapasitesi artırılacak, çağrı merkezlerinde bakım onarım işlemleri gerçekleştirilecek.

Çağrı merkezlerinin hizmet kalitesinin artırılması ve hızlı çağrı ulaşımı için 112 yazılımına yönelik altyapı iyileştirme çalışmaları yürütülecek ve yapay zeka algoritmaları entegre edilecek.

"112" tek numara farkındalığının artırılması için tanıtım çalışmaları yapılacak.

Son bir yılda 106 milyonu aşkın çağrı

1 Eylül 2023- 18 Eylül 2024 arasında acil çağrı merkezlerine 106 milyon 650 bin 85 çağrı ulaştı.

Bu çağrıların yüzde 33,04'ü asıllı, yüzde 28,40'ü asılsız, yüzde 38,56'sı ise anons sırasında kapanan çağrı olarak gerçekleşti.

81 il valiliği tarafından eylül itibarıyla 12 bin 131 acil çağrı personeline eğitim verildi ve 112 Acil Çağrı Merkezlerince tanıtım faaliyetleri kapsamında 4 milyon 786 bin 73 materyal dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 112 Acil Çağrı Merkezlerine Yapay Zeka Desteği - Son Dakika

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