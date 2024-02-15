112 yaşındaki Gülhanım Nas beyin kanaması geçirdi, ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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112 yaşındaki Gülhanım Nas beyin kanaması geçirdi, ameliyatla sağlığına kavuştu

112 yaşındaki Gülhanım Nas beyin kanaması geçirdi, ameliyatla sağlığına kavuştu

Gümüşhane'de yaşayan 112 yaşındaki Gülhanım Nas, beyin kanaması geçirdi. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Nas'ın kuvvet kaybı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri sona erdi. Uzman doktor, hastanın yaşı nedeniyle riskli bir ameliyat geçirdiğini belirtti.

15.02.2024 19:47  Güncelleme: 19:48
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Gümüşhane'de beyin kanaması geçiren 112 yaşındaki Gülhanım Nas, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Kelkit ilçesinde yaşayan Nas, kuvvet kaybı ve bilinç bulanıklığı şikayetiyle geldiği İlçe Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilen yaşlı kadının beyin zarının altında kanama olduğu belirlendi.

Yaşı nedeniyle sadece kafa derisi uyuşturularak ameliyata alınan Gülhanım Nas'ın, başarılı geçen ameliyatın ardından şikayetleri sona erdi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Uzman Doktoru Bedrettin Özsoy, AA muhabirine, hastanın yaşı nedeniyle riskli bir ameliyat geçirdiğini, kol ve bacaklarındaki kuvvetsizliklerinin azaldığını, konuşmasının da düzeldiğini söyledi.

Zaman içinde hastanın daha da iyi olacağını aktaran Dr. Özsoy, "112 yaşındaki hastanın organları daha da zayıfladığı için ameliyat ve anestezi madde alma riski daha fazla oluyor. Bu nedenle genç yaştaki hastalara göre ameliyatı kaldırabilme durumu daha zor oluyor." diye konuştu.

Nas'ın torunu Barış Nas ise tüm riskleri alarak babaannesinin ameliyat olması yönünde karar verdiklerini ifade ederek, sağlık ekibine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 112 yaşındaki Gülhanım Nas beyin kanaması geçirdi, ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

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