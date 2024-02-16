117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun evine tadilat yapılacak - Son Dakika
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117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun evine tadilat yapılacak

117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu\'nun evine tadilat yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin yaşayan en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun Kırıkkale'deki evine mutfak yapılması isteği üzerine talimat verdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla evin tadilatına başlandı ve Bakanlık tarafından uygun sosyal hizmet modelleri için çalışmalar başlatıldı.

16.02.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun Kırıkkale'deki evine tadilat yapılması için talimat verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin yaşayan en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun, tek isteğinin Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü evine mutfak yapılması olduğuna yönelik haberler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Göktaş'ın talimatı üzerine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla Arzu Sınıroğlu'nun evinin tadilatına yönelik çalışmalara başlandı.

Kızıyla yaşayan Sınıroğlu'nun, Bakanlığın uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanması için gerekli mesleki çalışmanın da başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu'nun evine tadilat yapılacak - Son Dakika

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