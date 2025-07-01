118 Suçtan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 118 suçtan arama kaydı ve hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Merkez Mahallesi'nde çalışma yaptı.

Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişi, polise başkasına ait nüfus cüzdanını ibraz edince gözaltına alındı.

Emniyette yapılan incelemede şüphelinin, 118 suçtan arama kaydı ve hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. olduğu tespit edildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.