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12 Gün Savaşı Raporu Yayınlandı

12 Gün Savaşı Raporu Yayınlandı
01.08.2025 12:01
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MİA, İsrail-İran çatışmasını ve Türkiye'ye dersleri ele alan bir rapor yayımladı.

MİLLİ İstihbarat Akademisi (MİA), İsrail ile İran arasında 13-24 Haziran tarihleri arasında yaşanan ve kamuoyunda '12 Gün Savaşı' olarak anılan çatışmayı ele alan '12 Gün Savaşı ve Türkiye için Dersler' başlıklı raporunu yayımladı.

MİA tarafından hazırlanan raporda, savaşın askeri, istihbari, siyasi ve teknolojik boyutları detaylı şekilde değerlendirilirken; Türkiye açısından çıkarılması gereken stratejik derslere dikkat çekildi. Kısa sürede bölgesel dengeleri sarsan bu savaş, hava üstünlüğünden siber saldırılara, kamuoyuna yönelik manipülasyonlardan savunma sanayiye uzanan geniş bir perspektifle ele alındı. Çalışmada, İran-İsrail çatışmasının geleceği ve Türkiye'nin bu olası senaryolara karşı atması gereken adımlar da kapsamlı şekilde ortaya konuldu. Raporda, 12 Gün Savaşı'nın kısa sürede derin etkiler yaratan, yeni nesil savaşların çarpıcı bir örneği olduğu vurgulandı. İsrail'in sürpriz hava saldırıları ve suikast operasyonlarıyla başlayan savaş, ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalamasıyla sona erdi. Modern savaş teknolojilerinin, özellikle hava unsurlarının, savaşın seyrini nasıl değiştirdiği açık biçimde analiz edildi. Siber harp, elektronik saldırılar ve kamuoyuna yönelik dijital manipülasyon gibi araçlar da ön plana çıktı. Bu yönüyle savaş, klasik orduların ötesinde çok boyutlu mücadele biçimlerinin ağırlık kazandığı yeni bir dönemin sinyallerini verdi. Raporda, İsrail'in İran içindeki uzun yıllardır faaliyet gösteren istihbari ve operasyonel ağlarının savaşta belirleyici rol oynadığı tespit edildi. Stratejik öneme sahip tesisler ve kilit personel, çatışmanın ilk saatlerinde etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar, İran'ın savunma kapasitesini zayıflatırken, modern istihbarat yapılarının savaşın kaderini nasıl şekillendirebildiğini ortaya koydu.

FÜZE KARŞITI YETENEKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNERİLDİ

Milli İstihbarat Akademisi raporunda, İran'ın gelişmiş hipersonik füze kapasitesiyle denge kurmaya çalıştığı belirtildi. Ancak çok katmanlı hava savunma sistemlerinin etkinliği karşısında bu silahların sınırlı başarı sağladığı ifade edildi. İsrail'in tüm teknolojik üstünlüğüne rağmen bu füzeleri engellemekte zorlanması, Türkiye için de benzer tehditlere karşı hazırlık yapılması gerektiğini gösterdi. Hava savunma sistemlerinin modernizasyonu ve füze karşıtı yeteneklerin güçlendirilmesi önerildi.

SAVAŞ, DİJİTAL BİR MÜCADELEYE DE DÖNÜŞTÜ

Rapor, savaşın sadece askeri değil, aynı zamanda dijital bir mücadeleye de dönüştüğünü ortaya koydu. İsrail ve İran, siber saldırılarla hem birbirlerinin altyapılarına zarar verdi hem de kamuoylarını etkilemeye çalıştı. İran'ın WhatsApp gibi uygulamaları engelleme girişimi, savaşın toplum üzerindeki psikolojik etkisini de gözler önüne serdi. Milli İstihbarat Akademisi, bu durumun Türkiye açısından dijital güvenlik, kritik altyapı koruması ve yerli yazılım kullanımının stratejik önemini artırdığını vurguladı.

Raporda, İran'daki erken uyarı sistemlerinin ve sığınak altyapısının yetersizliği nedeniyle, başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde sivil kayıpların yaşandığı belirtildi. İsrail'in gelişmiş sivil savunma yapısı sayesinde benzer kayıpları engellediği görüldü. Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye'nin de büyük şehirlerinde benzer altyapılar kurması gerektiğine dikkat çekti. Sivil savunma kapasitesi, gelecekteki çatışmalarda hayati öneme sahip olacak.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİLERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Rapor, savaş sırasında İran'da rejim değişikliği beklentilerinin boşa çıktığını ve halkın devlete olan bağlılığını koruduğunu ortaya koydu. Diaspora merkezli propagandaların etkisiz kaldığı belirtildi. Ancak iç istikrarın gelecekteki çatışmalarla yeniden test edilebileceği ifade edildi. Türkiye açısından bu durum, sınır güvenliği ve göç yönetimi bakımından dikkatle izlenmesi gereken bir konu olarak değerlendirildi.

Raporda, savaşın ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin insanlı ve insansız sistem entegrasyonu sürecinin önemi tekrar teyit edildi. Seri üretim kapasitesi kadar sivil teknolojilerin askeri alanda kullanılmasına dair yerli çözümler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, savunma sanayisinin uzun vadeli ve çok yönlü bir planlamaya ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Raporda, İran'da diplomatik çözüm yollarının tıkanması durumunda bölgesel türbülansın kaçınılmaz olacağı vurgulandı. Bu durumun Türkiye'ye yönelik kitlesel göç, enerji arzında kesinti ve sınır güvenliği riskleri doğurabileceği belirtildi. Türkiye'nin bu tür senaryolara karşı hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi.

Milli İstihbarat Akademisi'nin değerlendirmesine göre; İsrail-İran hattında yeni bir savaş çıkması durumunda bu çatışmanın önceki savaşlardan daha şiddetli olacağı öngörülüyor. Özellikle hipersonik füzelerin daha geniş kullanımının, şehirlerin doğrudan hedef alınmasının ve ABD'nin olası müdahalesinin etkileri değerlendirildi. Türkiye'nin bu ihtimale karşı çok yönlü bir strateji geliştirmesi gerektiği ifade edildi.

SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK İSTİHBARAT TEHDİTLERİ ARTIYOR

Raporda, savunma sanayisinin dış istihbarat servislerinin öncelikli hedeflerinden biri haline geldiğ açıkça ifade edildi. Türkiye'nin bu sektörde faaliyet gösteren aktörlerini koruyacak önleyici güvenlik politikaları geliştirmesi önerildi. Kritik personel eğitimi, erken uyarı sistemleri ve dijital koruma önlemleri, gelecekteki olası savaşlarda belirleyici unsur olarak gösterildi.

Kaynak: DHA

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