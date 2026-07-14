12 İlde Organize Suç Operasyonu: 74 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

12 İlde Organize Suç Operasyonu: 74 Gözaltı

14.07.2026 07:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli yapılan operasyonda 12 ilde 74 kişi yakalandı, suç örgütleri deşifre edildi.

İSTANBUL merkezli 12 ilde, liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yaptığı 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarında, 'Kasten Öldürme', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması', 'Mala Zarar Verme', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin İmal ve Ticareti' suçları başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne mensup şüphelilerin kimlik ve adresleri belirledi.

12 İLDE 74 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul merkezli Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyon ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 İlde Organize Suç Operasyonu: 74 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
KKTC resti çekti Rum kesimini küplere bindirecek teklif KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif
Ahbap soruşturması derinleşiyor 3 milyon dolarlık senette çarpıcı detay Ahbap soruşturması derinleşiyor! 3 milyon dolarlık senette çarpıcı detay
Bodrum’da dehşet Restoranda kurşun yağmuruna tuttular Bodrum'da dehşet! Restoranda kurşun yağmuruna tuttular

07:48
4 suç örgütüne şafak baskını 12 ilde 74 gözaltı
4 suç örgütüne şafak baskını! 12 ilde 74 gözaltı
07:36
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar Geri sayım başladı
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar! Geri sayım başladı
07:19
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
06:47
İsrail basınından dikkat çeken analiz Türkiye’nin hamlesi Tel Aviv’i endişelendirdi
İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi
06:39
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok
06:32
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 07:54:32. #7.12#
SON DAKİKA: 12 İlde Organize Suç Operasyonu: 74 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.