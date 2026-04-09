12 İlde Suç Örgütlerine Operasyon: 83 Şüpheli Yakalandı

09.04.2026 15:32
İçişleri Bakanlığı, 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı, 49'u tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 12 ilde 14 organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını, 49'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 4 milyar 119 milyon TL'lik işlem hareketi bulunan 83 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 49'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin; Erzurum, Kırklareli ve Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul ve Ankara'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Aydın ve Yozgat'ta 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri, Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: DHA

