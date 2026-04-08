12. Yargı Paketi Meclis'e Sunulacak, Af ve Çocuk Suçlarına Ağır Cezalar Gündemde

08.04.2026 12:23
Adalet Bakanı Gürlek, 12. Yargı Paketi'nin kısa sürede TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Pakette genel af olmayacağı belirtilirken, yargılamaların hızlanması ve çocuk suçlarına ağır cezalar gibi düzenlemeler yer alacak.

12. Yargı Paketi ile ilgili son gelişmeler gündemde yerini koruyor. 2026 içinde yasalaşması beklenen paket, milyonlarca kişiyi etkileyebilir. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak kısa süre içinde Meclis'e sunulacak ve yasalaşma süreci TBMM takvimine göre ilerleyecek.

Adalet Bakanı Gürlek, paketin kısa sürede TBMM'ye sunulacağını belirterek, adalet sistemini daha hızlı ve erişilebilir kılmak için heyecanlı olduklarını ifade etti. Paket, yargılamaların hızlanması için atlamalı temyiz gibi düzenlemeler içerecek ve hakimlerin performansına daha fazla odaklanılacak.

Çocuk suçlarına ilişkin olarak, Gürlek, çocukların işlediği ağır suçlarda yetişkinler gibi cezalar almasını sağlayacak düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Ayrıca, suç örgütlerinin çocukları kullanması durumunda cezaların artırılacağı belirtildi.

Bakan Gürlek, paketin içeriğinde genel af veya şahsa özgü düzenlemelerin kesinlikle olmayacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecinde nihai amacın terör örgütünün silah bırakması olduğunu kaydetti. Paket, Adalet Bakanlığı çalışmaları tamamlandıktan sonra AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:21
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
11:49
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
