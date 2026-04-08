12. Yargı Paketi Meclis'e Sunulacak, Af ve Çocuk Suçlarına Ağır Cezalar Gündemde

12. Yargı Paketi ile ilgili son gelişmeler gündemde yerini koruyor. 2026 içinde yasalaşması beklenen paket, milyonlarca kişiyi etkileyebilir. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak kısa süre içinde Meclis'e sunulacak ve yasalaşma süreci TBMM takvimine göre ilerleyecek.

Adalet Bakanı Gürlek, paketin kısa sürede TBMM'ye sunulacağını belirterek, adalet sistemini daha hızlı ve erişilebilir kılmak için heyecanlı olduklarını ifade etti. Paket, yargılamaların hızlanması için atlamalı temyiz gibi düzenlemeler içerecek ve hakimlerin performansına daha fazla odaklanılacak.

Çocuk suçlarına ilişkin olarak, Gürlek, çocukların işlediği ağır suçlarda yetişkinler gibi cezalar almasını sağlayacak düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Ayrıca, suç örgütlerinin çocukları kullanması durumunda cezaların artırılacağı belirtildi.

Bakan Gürlek, paketin içeriğinde genel af veya şahsa özgü düzenlemelerin kesinlikle olmayacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecinde nihai amacın terör örgütünün silah bırakması olduğunu kaydetti. Paket, Adalet Bakanlığı çalışmaları tamamlandıktan sonra AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak.