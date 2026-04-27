12. Yargı Paketi'nde IBAN düzenlemesi öne çıkıyor, infaz düzenlemesi dışarıda
12. Yargı Paketi'nde IBAN düzenlemesi öne çıkıyor, infaz düzenlemesi dışarıda

27.04.2026 04:49
Cumhurbaşkanlığı'nda yürütülen çalışmalarla şekillenen 12. Yargı Paketi'nde IBAN kiralama suçuna yönelik düzenleme yer alırken, infaz düzenlemesi paket dışında bırakıldı.

12. Yargı Paketi, Cumhurbaşkanlığı'ndaki çalışmalarla yaklaşık 50 maddeye ulaştı. En dikkat çeken düzenleme, IBAN kiralama suçuna ilişkin. Adalet Bakanlığı verilerine göre 300 bin hesabın kullanıldığı bu suçtan 50 bin kişi yargılanıyor. Yeni düzenleme, suçu dolandırıcılıktan ayırarak daha hafif yaptırımlar getirmeyi ve şikâyete bağlı hale getirmeyi hedefliyor.

İnfaz düzenlemesi ise paket dışında tutuldu. Ayrıca Avukatlık Kanunu'na yönelik ekonomik düzenlemeler de pakette yer alıyor. Taslağın nihai hali TBMM'ye sunulduğunda netleşecek.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
