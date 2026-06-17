Meclis'in tatil takvimi değişti! Gözler 12. Yargı Paketi'nde - Son Dakika
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Meclis'in tatil takvimi değişti! Gözler 12. Yargı Paketi'nde

Meclis\'in tatil takvimi değişti! Gözler 12. Yargı Paketi\'nde
17.06.2026 09:59  Güncelleme: 10:03
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AK Parti tarafından hazırlanan 12. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindi. Bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklifte, yargısal sürecin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler öngörülürken, "IBAN mağdurları" ile ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağı konusunda değerlendirmeler sürüyor. Öte yandan TBMM, bu yıl 1 Temmuz’da başlaması gereken yasama tatiline geç girecek. 6 kanun teklifinin görüşülmesi öngörülürken TBMM'nin temmuzun son haftası tatile girmesi planlanıyor.

AK Parti Grubu'nda, 12. Yargı Paketi'nde yer alacak düzenlemelere son şekli veriliyor. Cuma veya pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklifte, ağırlıklı olarak "yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik" düzenlemeler öngörülüyor. Bu kapsamda davaların daha kısa sürece sonuçlanması amacıyla hukuk yargılamalarında ön inceleme duruşmalarının ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla yapılabilmesi, Yargıtay tarafından, bölge adliye mahkemeleri hariç, ilk derece mahkemelerinin sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle bozma kararı veremeyeceğine yönelik hükümlerin yer alması planlanıyor.

Teklifte, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddelere ilişkin dokuz madde yer alması planlanıyor.

Bu düzenlemeler arasında, kanuni faiz oranının yüzde 24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reeskont oranının yüzde 80'ine karşılık gelen yüzde 31 üzerinden belirlenmesi; iki duruşma arasındaki sürenin en fazla üç ay olması; kaçak sanığa bizzat mahkemede hazır bulunması kaydıyla yargılamanın yenilenmesini talep etme hakkı; suç soruşturması kapsamında ilgililerden alınan kan, saç, tırnak gibi örneklerin sonuçlarının ne kadar süreyle saklanacağı ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilecek eğitim ve sınavlarla ilgili hükümler bulunuyor.

"IBAN MAĞDURLARINA" YÖNELİK ÇALIŞMA

Pakette, "IBAN mağdurlarına" yönelik düzenleme yer alıp almayacağı tartışmaları sürerken; AK Parti konuyla ilgili Yargıtay, ceza daireleri, yerel mahkemelerden istediği etki analizi doğrultusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını değerlendirecek. IBAN hesaplarını "farkında olmadan" dolandırıcılara kullandıran ve bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 3-10 yıl arası hapis cezasıyla karşı karşıya alan kalanlara yönelik müstakil bir suç tanımı getirilmesi planlanıyor. Nitelikli dolandırılıcılık eyleminin bir parçası değillerse, nitelikli dolandırıcılık suçuna karşılık verilen ceza yerine, yapılacak tanımlama doğrultusunda bu durumdakilere 1-3 yıl arasında hapis cezası üzerinde duruluyor.

12. YARGI PAKETİNDE LGBTİ'LERE YÖNELİK DÜZENLEME YOK

Teklifte, LGBTİ'lere yönelik maddeler yer almayacak. İnfaz veya af ile ilgili bir düzenleme de yapılmayacak. Boşanma, yoksulluk nafakası gibi aile hukukuna ilişkin düzenlemeler ile çocuk suçlulara yönelik düzenlemelerin de pakette paketinde yer alması planlanmıyor. Çocuk suçlulara yönelik düzenlemelerin, bu konuda Meclis'te kurulan araştırma komisyonunun araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, bu raporda yer alan değerlendirmelere göre ayrı bir teklif halinde TBMM'ye getirilmesi hedeflenirken, aile hukukuna yönelik düzenlemelerin bir başka yargı paketinde düzenlenmesi öngörülüyor.

TBMM TATİLE GİRİNCEYE KADAR 6 KANUN TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ PLANLANIYOR

Öte yandan dün TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin önergesiyle TBMM İçtüzüğü'ne göre 1 Temmuz 2026'da tatile girmesi gereken Meclis'in çalışma süresi uzatılmıştı. Ankara'da NATO Zirvesi'nin yapılacağı 6, 7 ve 8 Temmuz'da çalışmayacak olan TBMM'nin temmuzun son haftası tatile girmesi planlanıyor. Bu süre içinde ise 6 kanun teklifinin görüşülmesi öngörülüyor.

AK Partili yetkililer, bu hafta sunulması planlanan "üniversiteden atılanlara af" düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin 12. Yargı Paketi nedenriyle sonraya bırakıldığını, söz konusu teklifle ilgili çalışmanın da son aşamaya geldiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Politika, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meclis'in tatil takvimi değişti! Gözler 12. Yargı Paketi'nde - Son Dakika

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