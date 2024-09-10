12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı - Son Dakika
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12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı

12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, ailesinden habersiz olarak araç kullanırken kaza yaptı. Kaza anı ve çocuğun yaralanması kameraya yansıdı.

10.09.2024 16:12
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde 12 yaşındaki M.A.K., ailesinden habersiz hafif ticari aracı kullanıp, seyir halindeyken cep telefonuyla görüntü çekerken kaza yaptı. Kaza anı ve yaralanan M.A.K.'nın acı içinde bağırışları kameraya yansıdı.

AİLESİNDEN İZİNSİZ ALDIĞI ARABAYLA KAZA YAPTI

Kaza, pazar günü akşam saatlerinde Beyşehir ilçesi Esence Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinden izin almadan kendilerine ait hafif ticari aracı alan M.A.K., gezintiye çıktı. Seyir halindeyken bir elinde direksiyon diğer elinde cep telefonu, bu anları kaydetmeye çalışan M.A.K., hızını artırınca direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki araziye savruldu.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı ve yaralanan M.A.K.'nin acı içinde bağırışları kameraya yansıdı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.K.'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu: İlgilenen yokki. Doğurup doğurup salıyorlar. 79 1 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: AKŞAM ANASININ CANI ÇOK ACIR. GARANTİ 16 1 Yanıtla
  • Thecaptainblack: Yine konya 1 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Aileyede verin cezayıki cocuklarını kontrol altında tutsunlar.ama kime.diyoruz degilmi.yeterki dogurulsun 1 0 Yanıtla
  • Süleyman kor: yalan bal gibi ailelerin haberleri var çocukların araba kullandıklarından ülkede hele köylerde hep çocuklar kullanıyorlar araba motor mobilet 0 0 Yanıtla

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