Kazara 12 yaşındaki çocuğu tarafından vurulan kadın öldü - Son Dakika
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Kazara 12 yaşındaki çocuğu tarafından vurulan kadın öldü

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Batman'ın Kozluk ilçesinde, tüfekle oynayan çocuk annesini yaraladı, anne hastanede öldü.

20.01.2025 10:47  Güncelleme: 12:03
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Batman'ın Kozluk ilçesinde, tüfekle oynayan 12 yaşındaki erkek çocuk, kazara annesini vurdu.

NAMAZ KILARKEN KAZARA VURULDU

İlçeye bağlı Gürpınar köyünün Ulucanlar mezrasında yaşayan B.C.A, yatak odasında bulunan av tüfeği ile oynadığı esnada kazara namaz kılan annesi Gülcan A.'yı (29) yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazara 12 yaşındaki çocuğu tarafından vurulan kadın öldü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazara 12 yaşındaki çocuğu tarafından vurulan kadın öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhat hergun annesine vurduruyor kimse bir şey demiyor ama 2 18 Yanıtla
  • yalnız Adam:
    tüfek neden açıkta neden göz önünde ki? 17 1 Yanıtla
  • Cemil Aktaş:
    maşallah Allah herkese namazda ölmeyi nasip etmez Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 7 10 Yanıtla
  • Oguz null:
    ben meyve biçagina dikkat ederim onu gectim masa koşelerine dikkat ederim,hemde kuçuk kuzenlerime. 13 0 Yanıtla
  • Ayhan Yavuz:
    araştırılmalı ,çocuğa yaptırılmış olma ihtimali olabilir Allah herkesi kaza beladan korusun 12 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Bu insanlar bunlardan niye ders almazlar tamam kazaylada olmuş olabilr ama evde küçük çocukların silahlara uladabilmesi normalmi bu tip insanlar öbür dünyada bunun hesabını nasıl verecekler Allah ıslah etsin 6 0 Yanıtla
  • Gokhan Yildirimkaya:
    Batman’da kadın vefatı; intihar ? kaza ile kendini vurdu ? cezai ehliyeti olmayan biri yanlışlıkla vurdu? geçmişten beri sayısız muamma ile dolu bir kuyu … 4 0 Yanıtla
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