Kazara 12 yaşındaki çocuğu tarafından vurulan kadın öldü

Batman'ın Kozluk ilçesinde, tüfekle oynayan 12 yaşındaki erkek çocuk, kazara annesini vurdu.
İlçeye bağlı Gürpınar köyünün Ulucanlar mezrasında yaşayan B.C.A, yatak odasında bulunan av tüfeği ile oynadığı esnada kazara namaz kılan annesi Gülcan A.'yı (29) yaraladı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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