12. Yeşilay Bisiklet Turu Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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12. Yeşilay Bisiklet Turu Coşkuyla Gerçekleşti

01.06.2025 12:51
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Gaziantep, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen bisiklet turu, sağlıklı yaşamı teşvik etti.

Gaziantep, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletli gruplar pedal çevirdi.

Gaziantep Üniversitesi önünde başlayan etkinlik, Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe 100'e yakın amatör ve profesyonel bisikletçi katıldı.

Sağlıklı yaşam bilincini artırmayı amaçlayan etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de pedal çevirdi.

Şahin, AA muhabirine, tüm Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu etkinliğinin Gaziantep'te coşkuyla yapıldığını söyledi.

Bisiklet turunun sağlık ve sporla kalanların buluştuğu nokta ve gün haline geldiğini ifade eden Şahin, "Gaziantep spor şehri. Bisiklet sporunun algısını oluşturmak istiyoruz. İnşallah etkin bir gün olacak. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Haluk Şen ise bisiklet turunun, farkındalık oluşturmak, bağımlılıktan uzaklaştırılıp spora teşvik etmek amacıyla her yıl Yeşilay tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Kilis

Kilis'te "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan tur, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Farkındalık yaratmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, "Kilis'te Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadelede çok güzel şeyler yapılıyor. Bu anlamda Yeşilay çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bağımlılıkla mücadelede Valilik olarak her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bisiklet turuna katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe kurum müdürleri, STK temsilcileri, Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla gerçekleştirilen 12. Yeşilay Bisiklet Turu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden başladı.

Yeşilay yelekleri giyen katılımcılar, Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaklaşık 5 kilometre pedal çevirerek turu başladıkları noktada tamamladı.

Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Uçar, yaptığı açıklamada, Yeşilay öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kahramanmaraş olarak sağlıklı yaşam için pedal çevirdiklerini söyledi.

Bisiklet turunun tüm illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Uçar, Yeşilay Bisiklet Turu'nun sadece bir spor etkinliği olmadığını, sağlıklı ve bilinçli bir yaşamın önemine dikkat çeken toplumsal bir mesaj taşıdığını ifade etti.

Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan da ülke genelinde gençlerin ve yaşlıların spora yönlendirilerek obezite ve bağımlılıklardan korunmasının büyük önem taşıdığını, bu amaçla düzenlenen etkinliklerin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Malatya

Malatya'da "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" temasıyla Battalgazi Belediyesi önünden başlayan tur, Kırkgöz Sahili'nde tamamlandı.

Sağlıklı ve hareketli yaşamın öneminin vurgulandığı turda, birçok vatandaş pedal çevirdi.

Etkinliğe, kurum müdürleri, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'daki etkinlik ise Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Sağlıklı ve hareketli yaşamın öneminin vurgulandığı etkinlikte, birçok vatandaş pedal çevirdi.

Etkinliğe, kurum müdürleri, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, gaziantep, Malatya, Sağlık, Güncel, Kilis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12. Yeşilay Bisiklet Turu Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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