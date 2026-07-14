12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika
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12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı

12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı
14.07.2026 13:12
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Bayrampaşa'da 12 yıl önceki cinayet, DNA incelemesiyle çözüldü. Şüpheli Muğla'da yakalandı.

BAYRAMPAŞA'da 12 yıl önce öldürülen servis şoförü Gültekin Yıldırım cinayeti, olay yerinden yıllar önce alınan DNA örneklerinin yeniden incelenmesiyle aydınlatıldı. Elde edilen DNA bilgileriyle eşleşen M.Ö. Muğla'nın Datça ilçesinde bir minibüsün içinde yakalandı.

Bayrampaşa'da otogarın bulunduğu alana yakın yeşil alanda 24 Haziran 2014 saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda servis şoförü olan Gültekin Yıldırım bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir ilerleme kaydedilemeyince olay faili meçhul olarak kalmıştı. Asayiş şube müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından faili meçhul cinayet dosyalarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında olay yerinde bulunan bazı materyaller üzerinde tekrar DNA incelemesi yapıldı. Gelişen teknoloji ile yapılan çalışmalarda elde edilen DNA bilgilerinin M.Ö. adlı şüpheliyle eşleştiği tespit edildi. Yapılan incelemede M.Ö.'nün olayın olduğu gün ve saatte aynı bölgede olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler şüpheli M.Ö.'yü Muğla'nın Datça ilçesinde bir minibüsün içinde yakaladı. Şüphelinin Datça'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul, Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Bayrampaşa, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Muğla, Suç, Son Dakika

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