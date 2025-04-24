13 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 139 Gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 13 ilde 'Dolandırıcılık' ve 'Suç gelirini aklama' suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 139 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Antalya merkezli 13 ilde 'Dolandırıcılık' ve 'Suç gelirini aklama' suçlarına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı; çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildi. Şüphelilere ait 2 şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar sonucu; ülke genelinde 45 bin 663 'Dolandırıcılık' suçunun işlendiği ve mağdur vatandaşların yaklaşık 1,2 milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, sahte e-Devlet bağlantı linki üzerinden yardım başvurusu alıp vatandaşları arayarak, kart bilgilerini temin ettikleri belirlendi. Mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri, 'Ceza soruşturmanızın son günüdür' şeklinde mesaj atıp, korku ve panik yaratarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca, sosyal medyada 'Sahte kart aidatı iadesi' ve 'Araç çekilişi' bağlantılarıyla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.