13. Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek Konferansı Gerçekleşti

(İSTANBUL) - Eyüpsultan'da düzenlenen 13. Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek Konferansı'nda, sağ popülizmin aile söylemleri ve sosyal hizmet politikaları eleştirel bir bakışla tartışıldı.

Eyüpsultan Belediyesi'nin destekleriyle, 9-10 Mayıs'ta Feshane Art İstanbul'da gerçekleştirilen 13. Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek Konferansı, bu yıl "Sağ Popülizm ve Aile: Kurgu, Gerçeklik ve Arayışlar" başlığıyla yapıldı. Konferans, birçok ülkede yükselen sağ popülist söylemlerin aile politikaları üzerindeki etkilerini tartışmaya açtı.

Konferansta ayrıca, "Güncel Aile Politikaları: İçeridekiler/ Dışarıdakiler", "Geleneksel Ailenin Ötesine Bakmak", "Sosyal Hizmet Politikalarında Ailenin Serencamı", "Aile İçinde Krizler, Krizler İçinde Aile" başlıkları da konuşuldu

Konferansın merkezinde, geleneksel ve tek tip olarak sunulan "kutsal aile" kurgusunun arkasında gizlenen toplumsal gerçeklikler yer aldı. Büyük harfle yazılan "Aile" kavramının ötesine geçilerek, farklı aile yapılarının, özellikle çocuklar başta olmak üzere aile bireylerinin potansiyellerini gerçekleştirebildiği ve özgürleşebildiği sosyal hizmet politikalarının nasıl olması gerektiği tartışıldı.

Etkinlik boyunca; sağ popülist politikaların aile söylemleriyle ilişkisi, mevcut aile politikalarının içerdiği dışlayıcı pratikler, ataerkil aile yapısının sınırları ve sosyal hizmet politikalarının bu yapılarla ilişkisi gibi konular ele alındı.

Konferans, katılımcılara ücretsiz olarak sunuldu ve ilk gün Türkçe-İngilizce simultane çeviri imkanı sağlandı. Açılış konuşmalarını FES Türkiye Temsilcisi Tina Blohm, SHUDER İstanbul Şubesi Başkanı İkram Doğan ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Uğur Tekin yaptı.

İkinci günün sonunda, konferans oturumlarının genel bir değerlendirmesi yapılarak tartışmalar bütüncül bir şekilde ele alındı.