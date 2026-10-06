13 yaşındaki Alican, kalp krizinden öldü - Son Dakika
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13 yaşındaki Alican, kalp krizinden öldü

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13 yaşındaki Alican, kalp krizinden öldü
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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki Alican Başdoğan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki Alican Başdoğan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah meydana geldi. Şehit Harun Saltalı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Alican Başdoğan'ın evindeki yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Başdoğan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Başdoğan'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Alican'ın genç yaşta ölümü, ailesi, yakınları, okuldaki öğretmenleri ve arkadaşları arasında üzüntüye neden oldu. Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu, okul idaresi ve öğretmenlerle aileyi ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Kaynak: DHA
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