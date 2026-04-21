13 Yaşındaki Hakan Caylı İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
13 Yaşındaki Hakan Caylı İçin Arama Başlatıldı

13 Yaşındaki Hakan Caylı İçin Arama Başlatıldı
21.04.2026 12:09
Siirt'in Şirvan ilçesinde, kaybolan 13 yaşındaki Hakan Caylı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Hakan Caylı (13) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyü Yatağan mezrasında yaşayan Hakan Caylı, dün sabah saatlerinde evden ayrıldı. Çocuğun eve dönmemesi üzerine kendi imkanlarıyla arama yapan ailesi, sonuç alamayınca durumu saat 01.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında sürdürülen çalışmalarda AFAD ekipleri termal ve gece görüş özellikli dronlar ile bölgeyi tararken; jandarmaya ait iz takip köpekleri de karadan arama faaliyetlerine dahil edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 13 Yaşındaki Hakan Caylı İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika

ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti Gerekçesi daha da vahim ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti! Gerekçesi daha da vahim
İstanbul için peş peş uyarı Kuvvetli geliyor İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!
Görüntü Marmara’dan Deniz turuncu renge büründü Görüntü Marmara'dan! Deniz turuncu renge büründü
Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu

12:16
Ailesi görmek istemiyor İşte otel odasında basılan Özkan Yalım’ı ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte otel odasında basılan Özkan Yalım'ı ziyarete giden tek isim
12:09
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
SON DAKİKA: 13 Yaşındaki Hakan Caylı İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
