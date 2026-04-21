13 Yaşındaki Hakan Caylı İçin Arama Başlatıldı

SİİRT'in Şirvan ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Hakan Caylı (13) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyü Yatağan mezrasında yaşayan Hakan Caylı, dün sabah saatlerinde evden ayrıldı. Çocuğun eve dönmemesi üzerine kendi imkanlarıyla arama yapan ailesi, sonuç alamayınca durumu saat 01.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında sürdürülen çalışmalarda AFAD ekipleri termal ve gece görüş özellikli dronlar ile bölgeyi tararken; jandarmaya ait iz takip köpekleri de karadan arama faaliyetlerine dahil edildi.