13 Yıllık Başsız Kadın Cinayeti Çözüldü

2001 yılında İstanbul Şişli'de başsız bir kadın cesedi bulundu. Dört gün sonra Bakırköy Sahili'nde bir kesik baş ortaya çıktı. Dönemin teknik yetersizlikleri nedeniyle iki olay ilişkilendirilemedi ve dosya rafa kalktı. 2014'te Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin yeniden yapılanmasıyla geçmiş dosyalar incelenmeye başlandı. Eşref Şahin ve ekibi, 21 Nisan 2001'de kaybolan Azerbaycan uyruklu Tazegül Dadaşova'nın dosyasını ele aldı. Yapılan incelemelerde, kesik baş ile gövdenin aynı kişiye ait olduğu ve DNA eşleşmesiyle kimliğin Tazegül Dadaşova olduğu tespit edildi. Telefon kayıtları ve baz istasyonu sinyalleri, kaybolduğu gün eski erkek arkadaşı M.S. ile 8 kez görüştüğünü ve sinyalinin Şişli'deki evinin yakınında kesildiğini gösterdi. Cesedi ise evine iki sokak mesafede bulunmuştu. M.S., Bursa'nın Gemlik ilçesinde tesisatçılık yaparken polis tarafından 'musluk bozuk' diyerek çağrıldı ve gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözülmüş oldu.