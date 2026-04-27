13 Yıllık Başsız Kadın Cinayeti Çözüldü

27.04.2026 03:51
2001'de İstanbul'da başsız bulunan kadın cesedi, 13 yıl sonra yapılan DNA testiyle kimliği belirlenen Azerbaycan uyruklu Tazegül Dadaşova'ya ait çıktı. Eski erkek arkadaşı M.S., teknik takip ve delillerle yakalanarak tutuklandı.

2001 yılında İstanbul Şişli'de başsız bir kadın cesedi bulundu. Dört gün sonra Bakırköy Sahili'nde bir kesik baş ortaya çıktı. Dönemin teknik yetersizlikleri nedeniyle iki olay ilişkilendirilemedi ve dosya rafa kalktı. 2014'te Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin yeniden yapılanmasıyla geçmiş dosyalar incelenmeye başlandı. Eşref Şahin ve ekibi, 21 Nisan 2001'de kaybolan Azerbaycan uyruklu Tazegül Dadaşova'nın dosyasını ele aldı. Yapılan incelemelerde, kesik baş ile gövdenin aynı kişiye ait olduğu ve DNA eşleşmesiyle kimliğin Tazegül Dadaşova olduğu tespit edildi. Telefon kayıtları ve baz istasyonu sinyalleri, kaybolduğu gün eski erkek arkadaşı M.S. ile 8 kez görüştüğünü ve sinyalinin Şişli'deki evinin yakınında kesildiğini gösterdi. Cesedi ise evine iki sokak mesafede bulunmuştu. M.S., Bursa'nın Gemlik ilçesinde tesisatçılık yaparken polis tarafından 'musluk bozuk' diyerek çağrıldı ve gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözülmüş oldu.

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
