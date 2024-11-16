134 Suç Kaydıyla Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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134 Suç Kaydıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Karatay'da 134 suç kaydı olan M.Y., polisle karşılaşınca kaçtı ama yakalandı. Anları kameralara yansıdı.

16.11.2024 01:16
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Konya'nın Karatay ilçesinde 134 suç kaydıyla aranan şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Sedirler Caddesi üzerinde firari hükümlü M.Y. (18) polisle karşı karşıya gelince kaçtı.

Hırsızlık nedeniyle 134 suç kaydı olan ve 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasını bulunan M.Y. ekipler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Y. cezaevine gönderildi.

M.Y'nin polisten kaçarken bir binaya saklandığı ve yakalanarak götürüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Karatay, Güncel, konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 134 Suç Kaydıyla Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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