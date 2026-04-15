139. Kanton Fuarı Rekor Katılımla Başladı

RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

139. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'ndan görüntüler

Kanton Fuarı olarak da bilinen 139. Çin İthalat ve İhracat Fuarı, çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde 32.000'den fazla işletmenin rekor katılımıyla başladı.

Organizatörlere göre fuara, akıllı giyilebilir cihazlar, ekran teknolojileri, tüketicilere yönelik insansız hava araçları, modüler evler ve bahçe ekipmanlarını kapsayan 9 yeni bölüm eklendi. Bu yıl sergi alanlarının sayısı ise 179'a yükseldi.

Açıklamada, 9 Nisan itibarıyla fuara, geçen yıla göre yüzde 30 artışla 290 önde gelen alıcı işletmenin katıldığı belirtildi.

