14. Alaçatı Ot Festivali Renkli Etkinliklerle Sona Erdi

(İZMİR) - 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 14. Alaçatı Ot Festivali sona erdi. Dört gün süren festival boyunca, Alaçatı'nın her köşesi doğa, lezzet ve sanatla doldu. Binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi sokakları doldurdu.

Çeşme Belediyesi tarafından, Medicana Sağlık Sponsorluğu'nda bu yıl 17-20 Nisan arasında "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konseptiyle 14. kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali sona erdi.

Dört gün süren festival boyunca Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, atölyeler, çocuk etkinlikleri, sergiler, söyleşiler, yarışmalar, doğa yürüyüşleri ve konserlerle dolu dolu bir program, her yaştan katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı.

Festival alanında kurulan stantlarda mevsimsel otlar ziyaretçilerle buluşurken, geleneksel tatlar modern dokunuşlarla yeniden yorumlandı. Renkli görüntülere sahne olan festivale ilgi yoğundu.

Festivalin ikinci günü düzenlenen kortej yürüyüşüne Çeşme Belediye Bando Takımı, otlar ve çiçeklerle süslenmiş klasik araba, motorsiklet, traktör ve bisiklet konvoyları, STK, oda ve dernek, kooperatifler ile öğrenci grupları hazırladıkları gösterilerle renk kattı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay'ın da yer aldığı kortejde çok sayıda yurttaş dans ederek festival girişine yürüdü.

Ünlü sanatçılar sahne aldı

Festivalin ilk günü Türk pop müziği sanatçılarından İskender Paydaş, muhteşem orkestrası ile müzik ziyafeti sunarken, festivalin ikinci gününde şarkıcı Zeynep Bastık, enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Sertab Erener de eşsiz şarkıları ve büyüleyici performansıyla festivalin üçüncü gününe damga vurdu.

Gastronomi tutkunları Alaçatı'da buluştu

Festival, bu yıl da Şefler Meydanı'nda pek çok ünlü ismi ağırlayarak, ziyaretçilerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi sundu. Festivalin ilk günü Ayşe Nur Mıhçı ve Rıfat Yurttaş, ikinci gününde Gökçen Adar, Melike Bahçeci, Osman Kapar, Yağız Başarıcı ve Yusuf Berkant Kaya, üçüncü günde Burakhan Akçe ve Emrah Köksal, festivalin son gününde ise Yağız İzgül, Yağmur Kılınç, Ferhat Vurkan ve Sezin Çevik, gastronomi tutkunlarını büyüleyecek bir deneyime ev sahipliği yaptı.

Edebiyat Buluşmaları

Edebiyat Buluşmaları kapsamında düzenlenen Yazar Söyleşileri'nde Mavisel Yener, Müfit Can Saçıntı, Latife Tekin, Barış İnce, Pelin Batu, Buket Uzuner, Nasuh Mahruki ve Yekta Kopan Çeşmelilerle bir araya geldi.

Festivalin en ilgi çekici duraklarından biri de Sanat Sokağı oldu. Resim sergilerinden özgün tasarımlara kadar birçok üretim alanına ev sahipliği yapan sokakta, Alaçatı'nın ilham veren atmosferi sanatsal yorumlarla harmanlandı. Her köşe, estetik detaylarla bezenmiş yaratıcı çalışmalara sahne oldu.

Bir ilk: "Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu" gerçekleştirildi

Alaçatı Ot Festivali kapsamında ilk defa "Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu" gerçekleştirildi. Belediye Başkan Lal Denizli'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen forumda yurttaşlar, adaletsizliğe dair konuşmak istedikleri konularda söz aldı.

"En Güzel Ot Yemeği" ve "En Güzel Ot Fotoğrafını Ben Çektim" yarışmalarına büyük ilgi

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri de geleneksel "En Güzel Ot Yemeği" ve "En Güzel Ot Fotoğrafını Ben Çektim" yarışmaları oldu. Festivalin son günü olan 20 Nisan'da düzenlenen yarışmalarda, "En Güzel Ot Yemeği" yarışmasında birinci Arif Er olurken, Çeşme bölgesinde yetişen otların doğadaki en güzel halini ve festivalin ruhunu en iyi şekilde yansıtan fotoğrafların seçildiği "En Güzel Ot Fotoğrafını Ben Çektim" yarışmasında ise birinci Semra Arıç oldu.