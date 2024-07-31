14 Bin Liralık Çöp Cezası Vatandaşları İkiye Böldü

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14 bin liralık çöp cezası vatandaşları ikiye böldü

"Ehliyetini kaptıran bir kişi daha az ceza yiyor"

"60 bin lira ceza kessinler"

BOLU - Bolu'da vatandaşlar; yere çekirdek kabuğu, sigara izmariti veya çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanması kararına ilişkin konuştu. Bolu Belediyesi'nin bu kararı kimi vatandaşlar tarafından olumlu, kimileri tarafından da tepkiyle karşılandı.

Bolu Belediyesi, bugünden itibaren yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Konuya ilişkin dün akşam saatlerinde açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 liradan 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşların bazıları bu kararı desteklerken, bazıları ise ceza miktarını fazla buldu.

Kararı desteklediğini ifade eden Ayhan Erhan, "Çok iyi bir karar. Tanju Özcan'ın arkasındayız. Geçen sene Bolu, Türkiye'nin en temiz ili seçildi. Bu sene de devamı gelsin. Kimse çöpünü yere atmasın" dedi.

Ceza fiyatının çok yüksek olduğunu dile getiren Bedirhan Kaya, "Yanlış karar. 14 bin lira fazla bir rakam bence. Ufak bir şey için bu rakam fazla. Ehliyetini kaptıran bir kişi daha az ceza yiyor" diye konuştu.

Çöp atanlara ceza verilmesi gerektiğini savunan Rafet Çilesiz, "Sokağa çöp atanlara ceza verilsin ama 14 bin lira çok" dedi.

Ceza miktarının 60 bin lira olması gerektiğini ifade eden Recep Orakçı da, "60 bin lira ceza kessinler. Ben çöpleri elimle topluyorum, çöpe atıyorum" diye konuştu.

Emirhan Korcuklu ise "Temiz bir çevremiz var korumamız gerekiyor, kararı destekliyorum" şeklinde konuştu.