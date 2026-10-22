14. Boğaziçi Film Festivali'nde 11 film özel gösterimle sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika
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14. Boğaziçi Film Festivali'nde 11 film özel gösterimle sinemaseverlerle buluşacak

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8-15 Kasım'da düzenlenecek 14. Boğaziçi Film Festivali'nin özel gösterim programında, aralarında Cannes'da ödül kazanan yapımların da bulunduğu 11 film sinemaseverlerle buluşacak. Seçkide Salda Gölü ve Doğu Guta belgeselleri ile İran sinemasından dört film de yer alacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl 8-15 Kasım'da düzenlenecek 14. Boğaziçi Film Festivali'nin özel gösterim programında, aralarında Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan yapımların da bulunduğu 11 film sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilecek festivalin seçkisi, farklı ülkelerden yönetmenlerin imzasını taşıyan yapımlarla bireysel hikayelerden toplumsal hafızaya, savaşın etkilerinden çocukların dünyasına ve insanın doğayla ilişkisine uzanan konuları ele alacak.

Festivalin açılış filmi, Marwan Hamed'in yönettiği "El Sett: Umm Kulthum" olacak. Mısır ve Suudi Arabistan ortak yapımı film, Arap dünyasının önemli sanatçılarından Ümmü Gülsüm'ün hayatını, müzik kariyerini ve kültürel mirasını beyazperdeye taşıyor.

Cannes'da ödül kazanan filmler seçkide

Andrey Zvyagintsev'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde geçen "Minotaur" filmi özel gösterim programında yer alıyor. Yapım, eşinin kendisini aldattığını öğrenen bir adamın yaşadığı kriz üzerinden güç, sadakat ve ahlaki çöküş temalarını işliyor. Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazanan film, bireysel çatışmalarla toplumsal yüzleşmeler arasında bağ kuruyor.

Rafiki Fariala'nın "Congo Boy" filmi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de yaşayan ve müzisyen olmayı hayal eden Robert'ın hikayesini anlatıyor. Müzik tutkusu ile yoksulluk ve gündelik yaşamın zorlukları arasında ilerleyen film, 2026 Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde Bradley Fiomona Dembeasset'e "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

Uberto Rapisardi'nin "Vacio Luminoso" adlı yapımı ise yönetmen Oliver Laxe'nin "Sirat" filminin çekim sürecine ve bu süreçte yaşananlara odaklanıyor. Fas'ta kaydedilen söyleşiler aracılığıyla Laxe'nin iç dünyasına yaklaşan film, sinema üretiminin yönetmen ve ekip üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Hosam Abu Dan'ın yönettiği "Thirteen in Gaza", Gazze'deki bombardımanın ardından yerinden edilen 13 yaşındaki Raghad'ın yaşamına odaklanıyor. Kalabalık bir kampta yaşam mücadelesi veren çocuğun hikayesi üzerinden savaşın insan onuru, mahremiyet ve toplumsal bağlar üzerindeki etkileri anlatılıyor. Film, dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Salda Gölü'nden Doğu Guta'ya

Seçkide doğa ve savaş temalarını ele alan belgeseller de bulunuyor. Atakan Kerküklü'nün "Salda Gölü: Kızıl Gezegene Uzanan Bir Köprü" adlı belgeseli, Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri arasındaki bilimsel benzerlikleri araştırıyor. Bilim insanlarının çalışmalarını takip eden film, doğal ekosistemlerin korunması ve bilimsel keşiflere odaklanıyor. Yapım, festivalde dünya prömiyerini yapacak.

Emre Efser'in "Doğu Guta: Zehirli Sessizlik" belgeseli, 21 Ağustos 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirilen kimyasal saldırının izlerini, saldırıdan sağ kurtulan yedi kişinin tanıklıkları üzerinden takip ediyor. Film, saldırının bireysel ve toplumsal hafızada bıraktığı izlere odaklanıyor.

İran sinemasından dört film

Özel gösterim programında İran sinemasından dört yapım da yer alıyor.

Mecid Mecidi'nin "Sun Children" filmi, hayatta kalabilmek için küçük suçlara yönelen 12 yaşındaki Ali ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Ali'nin gizemli bir hazineyi bulma umuduyla Güneş Okulu'na kaydolmasıyla gelişen olaylar, çocukların hayalleri ile yaşam koşulları arasındaki gerilimi ortaya koyuyor.

Arman Khansarian'ın "The Orange Forest" adlı filmi, öğretmenliğe başlayan başarısız bir oyun yazarının öğrencileri ve okul müdürüyle kurduğu ilişkiler üzerinden geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor.

Babak Khajehpasha'nın "In the Arms of the Tree" filmi, ayrılma aşamasındaki bir çiftin kararlarının çocukları üzerindeki etkilerini işlerken Fereydoon Najafi'nin "Wolf's Fur" adlı yapımı, ailesinin kendisini başka bir yere götürme kararına karşı çıkan Ashoo adlı küçük bir kızın mücadelesini anlatıyor. İki film de aile ilişkileri, çocukların duygusal dünyası ve bireysel özgürlük temalarını ele alıyor.

Festival programı ve etkinliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA
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