14 Mart Tıp Bayramı'nda Sağlık Mücadelesi
14 Mart Tıp Bayramı'nda Sağlık Mücadelesi

14.03.2026 13:33
Levent Tüzel, sağlık emekçilerinin mücadelesine vurgu yaparak halkın sağlık hakkını savundu.

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, 14 Mart'ın hekimler ve sağlık emekçileri için bir mücadele günü olduğunu belirterek, "Sağlıkta dönüşüm adı altında sermayeye hizmet ve kamusallıktan uzak rantçı uygulamalarla halkın sağlık hakkının yok edilmesine itirazdan vazgeçmeyen; emek, barış ve demokrasi mücadelesinde duraksamayan sağlık örgütlerimiz, hep birlikteyiz. İyi hekimlik, sağlıklı toplum, ekmek, barış, özgürlük mücadelesinde yan yanayız" dedi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sağlık çalışanlarını selamlayan Tüzel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"14 Mart, ülkemiz tarihinde bir mücadele gününe işaret ederek hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza, tıp dünyasına adanmış bir gün. Bizler de sağlık emekçilerimizi selamlıyor; iyi hekimlik ve sağlıklı toplum mücadelelerinde birlikte olduğumuzu söylüyoruz. Bir bayram ve kutlama havası dile getirilse de ülkemiz ve halkın en dertli olduğu sorunların başında geliyor sağlıklı yaşam hakkı. Hekimi de hastası da yakındığı ortamda, çözüm üretememekten dertli ama arayıştan vazgeçmeyen, bir dünya sağlık savaşçıları ve örgütleri."

Böyle bir çaba içinde oldukları için siyasi iktidarın şiddetine maruz kalmış; önce insanlık ve sağlık hakkı diyerek savaşlara karşı çıkan, parasız, eşit, kaliteli, koruyucu bir sağlık hizmeti ve hakkını savundukları için zorluklar yaşayan hekimlerimiz... Emeklerinin arkalarında olduklarında, örgütlü mücadeleden yana olduklarında ülkeden kovulmaya layık görülen doktorlarımız... Pandemide varını yoğunu ortaya koyan, kayıplar veren ama iktidarın iki yüzlü tutumlarıyla ezilen sağlık emekçilerimiz.

Sağlıkta dönüşüm adı altında sermayeye hizmet ve kamusallıktan uzak rantçı uygulamalarla halkın sağlık hakkının yok edilmesine itirazdan vazgeçmeyen; emek, barış ve demokrasi mücadelesinde duraksamayan sağlık örgütlerimiz, hep birlikteyiz. İyi hekimlik, sağlıklı toplum, ekmek, barış, özgürlük mücadelesinde yan yanayız. Sizleri kutluyor ve selamlıyoruz."

Kaynak: ANKA

Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia’nın cezası belli oldu Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu
Galatasaray yayın geliri için Tahkim’e gidiyor Galatasaray yayın geliri için Tahkim'e gidiyor
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi

13:31
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa’yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
