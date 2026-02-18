14 Yaşındaki Çocuğun Bayrak Sevgisi

KAYSERİ'de, 14 yaşındaki çocuk, kaldırımda ilerlerken yerde gördüğü Türk bayrağını koşarak alıp yerden kaldırdı. Bayrağı katlayıp öpen çocuğun o anları bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde 14 yaşındaki çocuk, kaldırımda gördüğü Türk bayrağını koşarak yerinden kaldırdı. Daha sonrasında bayrağı katlayan çocuk, öperek ilerlemeye devam etti. O anları gören motosikletli Ersin Çampınar'ın, gencin yanına giderek, "Helal olsun sana çocuk, tüylerim diken diken oldu. Ne yapıyorsun ağabeyim" dediği, çocuğun ise "Bayrağı yerde gördüm. Gönlüm el vermedi" yanıtını verdiği kask kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,