14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı - Son Dakika
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14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı

14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
01.06.2025 19:41
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Elazığ'ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını silahla öldürürken, annesini de yaraladı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı.

BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ YARALADI

Yeni Mahalle'deki evlerinde K.K. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası O.K. ile annesi G.K'ye evde bulunan tabanca ile ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

14 Yaşındaki Çocuk, Babasını Öldürdü, Annesini Yaraladı

Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı anne ise kentteki bir hastaneye kaldırıldı. K.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa:
    Ulkede insanlar mutsuz ve umutsuz.Avrupa bizi kiskaniyor diyenler 17 28 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    silah bir hanenin en büyük düşmanıdır 24 2 Yanıtla
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