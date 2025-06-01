14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı

Elazığ'ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı.

BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ YARALADI

Yeni Mahalle'deki evlerinde K.K. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası O.K. ile annesi G.K'ye evde bulunan tabanca ile ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı anne ise kentteki bir hastaneye kaldırıldı. K.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.