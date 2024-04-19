14 yaşındaki çocuk geri dönüşüm malzemeleriyle teknolojik aletler yaptı
HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan Aram Kaynak, 2 yıl önce hobi olarak başladığı çalışmayla şimdi teknolojik aletler yapıyor.
Sınırın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinin Yeşilova köyünde yaşayan Yeşilova Mehmetçik Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aram Kaynak, atık malzemelerden yaptığı robotik malzemelerle büyük beğeni topladı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Aram Kaynak, 12 yaşından beri robotik malzemelerle uğraştığını ifade ederek, "İlk başlarda mekanik ve robotik bir şeyler yapmak istiyordum. Gerçekten kendime inancım tamdı. İlk başlarda deneme olarak bir helikopter yaptım ve ilk deneyimim başarılı geçti. Daha farklı şeyler denemek istedim. Artık ilgim daha fazla artmaya başladı. Kendimi daha çok geliştirmek için belediye başkanımızdan tam destek aldım. Yardımları oldu. Govend (Halay) Dergisi de bu konuda bana imkanlar sundu. Buradan Belediye Başkanı Hasan Dinç ve Govend Dergisi yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.
Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç ise seçimden dolayı çok yoğun bir süreç geçirdiklerini hatırlatarak, "Bu süreç içerisinde yanımızdaki ve yöremizdeki güzellikleri görmek epey zor oldu. Ancak bir güzellik var ki görmemek, görememek imkansızdı. Aram Kaynak kardeşimizin bu çaba ve gayreti karşısında sessiz kalamazdık. Hem Derecik Belediyesi olarak hem de güzide dergimiz Govend Dergisi olarak kendisinin maddi manevi destekçisi olacağımızı yineliyorum. Biz burada bunun için varız. Nice diyarlarda nice umutlar var. Umuyorum ki nerede bir umut varsa sesi duyulur ve gereken neyse yapılır. Biz Derecik Belediyesi ve Govend Dergisi olarak ayrıca şahsım adına başta Aram Kaynak kardeşimiz olmak üzere ümitvar olmamızı sağlayan herkese destek çıkacağımızın sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandı.
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