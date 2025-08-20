14 Yaşındaki Hırsız 6 Bisiklet Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

14 Yaşındaki Hırsız 6 Bisiklet Çaldı

14 Yaşındaki Hırsız 6 Bisiklet Çaldı
20.08.2025 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 3 günde 6 bisiklet çalan 14 yaşındaki A.M. güvenlik kameralarıyla tespit edilip tutuklandı.

ADANA'da 3 günde girdiği site ve apartmanlardan 6 bisiklet çalan A.M. (14), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. Sorgusunda, "Bisikletleri çalıp, sattım" diyen A.M. tutuklandı.

Olay, 17 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sokakta yürüyen A.M., otomobilin geçiş yapması ile açılan site kapısından içeri girdi. Bahçede bir süre keşif yapan A.M., bloklardan birinin altındaki bisiklet alanına girdi. Bisikletlerden birine binerek çalan şüpheli, daha sonra site kapısından çıktı. O anlar, sitedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğunun bisikletinin çalındığını fark eden Nihat B., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Ayrıca şüphelinin, 3 gün içerisinde farklı apartmanlardan 5 bisiklet daha çaldığı belirlendi. Polis, şüpheliyi Yüreğir ilçesinde sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen A.M., sorgusunda, "Bisikletleri çalıp, sattım" dedi. Adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Adana, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 Yaşındaki Hırsız 6 Bisiklet Çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Hastanelerde yeni dönem “QR Kod Temizlik Uygulaması“ yaygınlaşıyor Hastanelerde yeni dönem! "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

10:09
Hükümetle memur sendikaları anlaşma sağlayamadı Memur-Sen zam teklifini hakem kuruluna götürüyor
Hükümetle memur sendikaları anlaşma sağlayamadı! Memur-Sen zam teklifini hakem kuruluna götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 10:22:34. #7.12#
SON DAKİKA: 14 Yaşındaki Hırsız 6 Bisiklet Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.