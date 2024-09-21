14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar İtirafı - Son Dakika
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14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar İtirafı

14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar İtirafı

Eskişehir'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kızına cinsel istismar eden 3 kişi tutuklandı.

21.09.2024 22:59
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ESKİŞEHİR'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğunu bir televizyon programında itiraf eden Afganistan uyruklu Zahid Cabbar Gassami, kızını dini nikahla evlendirdiğini iddia eden anne ve üvey baba Serkan Karakaya gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de oturan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın çocukları alıp evi terk ettiğini belirterek bir televizyon programına çıkıp yardım istedi. Yayına daha sonra evi terk ettiği iddia edilen Ayşe Karakaya ile onun 14 yaşındaki kızı P.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu Zahid Cabbar Gassami de katıldı. Yayın sırasında Ayşe Karakaya, 2 yıl önce cinsel tacize uğradığı için devlet koruması altına alınan kızı P.D.'yi kendisi alarak Zahid Cabbar Gassami'ye teslim ettiğini ve dini nikah ile evlendirdiğini itiraf etti. Afganistan uyruklu Zahid Cabbar Gassami ise 14 yaşındaki zihinsel engelli P.D.'nin kendisinin eşi olduğunu iddia edip, "2 bilezik 1 yüzük karşılığında bana oğlum dediler" diyerek ailenin istismara para karşılığında göz yumduğunu anlattı.

YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yayınlardaki itirafları ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan ortaklaşa soruşturmada anne Ayşe Karakaya, eşi Serkan Karakaya ile Afganistan uyruklu Zahid Cabbar Gassami canlı yayın sırasında polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Eskişehir'e getirilen 3 şüpheli, ifadeleri alınarak adliyeye sev edildi. Şüphelilerden Zahid Cabbar Gassami, 14 yaşındaki zihinsel engelli P.D.'ye yönelik 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Anne Ayşe Karakaya, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme, çocuğa ve alt soya karşı eziyet, kendini savunamayacak durumda olan alt soya karşı hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. Zihinsel engelli P.D.'nin üvey babası olduğu belirtilen Serkan Karakaya da 'Silahla tehdit, kendisini savunamayacak durumda olan kadına karşı kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

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