14 yaşındaki Yasir, günde 5 saat çalışarak LGS'den 500 tam puan aldı - Son Dakika
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14 yaşındaki Yasir, günde 5 saat çalışarak LGS'den 500 tam puan aldı

Bingöl'de özel bir okulda eğitim gören esnaf bir babanın oğlu Yasir Balat (14), günde ortalama 5 saat çalışarak LGS'de tüm sorulara doğru yanıt verip 500 tam puan aldı. Balat, hedeflerinden ilkini gerçekleştirdiğini söyleyerek Galatasaray Lisesi'ni bitirmeyi hedeflediğini belirtti. Baba Şeref Balat ise oğlunun başarısından dolayı mutlu olduklarını ve diğer anne ve babaların da bu tür duyguları yaşamasını temenni etti. Bingöl İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdulhaluk Çakan ise Yasir Balat ve Hasan Bakır'ın başarılarının ilin gururu olduğunu ifade etti.

29.06.2024 14:36
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14 yaşındaki Yasir, günde 5 saat çalışarak LGS'den 500 tam puan aldı

BİNGÖL - Bingöl'de özel bir okulda eğitim gören esnaf bir babanın oğlu Yasir Balat (14), günde ortalama 5 saat çalışarak LGS'de tüm sorulara doğru yanıt verip 500 tam puan aldı.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda, Bingöl'den iki öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında adını yazdırmayı başardı. Bu öğrencilerden biri de özel bir okulda eğitim gören 14 yaşındaki esnaf bir babanın oğlu olan Yasir Balat oldu. Günde 5 saat ders çalışıp, okuldan arta kalan zamanlarında da futsal ve satrançla ilgilenen Balat, hedeflerinden ilkini gerçekleştirdiğini söyledi. Zorlandığı soruları öğretmenlerinin yardımıyla çözen Balat, "14 yaşına gireceğim birkaç ay sonra. Bu sene LGS sınavında güzel bir başarı elde ettim. Sene başından beri çalışıyorum bu sınava, hedefime ulaştım. Günde 5 saat çalışıyordum, sosyal hayatımı da aksatmıyordum. Futsal takımında da il birincisi olduk. Sorularda ise takıldığım yerleri hocalarımla çözüyordum, bu çok önemliydi benim için. Hedefim ise Galatasaray lisesini güzel bir şekilde bitirmek" dedi.

"Bütün anne ve babalar bu tür duyguları yaşamalı"

Oğlu Yasir'e her zaman destek olduklarını belirten baba Şeref Balat, "Oğlum LGS'de tam puan aldı, çok mutlu olduk ailesi olarak. Özellikle son 1 yıl hedefledik. Denemelerden sonra kaçırdığı soruların muhasebesini yaptık. Dikkatsizlik ve dalgınlıktan dolayı kaçırdığı soruları vardı. Tam puan nasıl alabiliriz şeklinde program yaptık Yasir'e ve çalıştı, başardı. Öğretmenleri ve ailesi olarak elimizden geleni yaptık. Hedefine ulaştığı için mutluyuz, güzel bir duygu. Bütün anne ve babalar bu tür duyguları yaşamalı. İnşallah gelecekte de istediği yerlere ulaşır" diye konuştu.

Bingöl'den iki öğrenci 500 tam puan aldı

Yasir Balat ve Hasan Bakır'ın Bingöl'ü gururlandırdığını belirten İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdulhaluk Çakan ise "Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bizler de çocuklarımızın başarı durumlarını takip ettik. İki öğrencimizin tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldığını gördüğümüzde il olarak çok gurur duyduk, mutlu olduk. Tabi çocuklarımızın 1 yıl boyunca çalışıp emeklerinin karşılığını almaları biz eğitimcileri çok mutlu etti. Bunun diğer öğrencilerimize örnek olmasını diliyorum. Yasir ve Hasan kardeşimin bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılarına başarı katarak devam etmelerini diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 14 yaşındaki Yasir, günde 5 saat çalışarak LGS'den 500 tam puan aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 yaşındaki Yasir, günde 5 saat çalışarak LGS'den 500 tam puan aldı - Son Dakika
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