147 bin 844 adayın başvurduğu 2026-KPSS DHBT, 30 ilde yapıldı - Son Dakika
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147 bin 844 adayın başvurduğu 2026-KPSS DHBT, 30 ilde yapıldı

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147 bin 844 adayın başvurduğu 2026-KPSS DHBT, 30 ilde yapıldı
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ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde 147 bin 844 adayın başvurusuyla yapıldı. Sınavda adaylara 40 soru için 60 dakika verilirken ÖSYM takvimine göre sonuçlar 25 Kasım'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yapıldı.

147 bin 844 adayın başvurduğu 2026-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda saat 10.15'te başladı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara 40 sorudan oluşan sınav için 60 dakika süre verildi.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.

ÖSYM takvimine göre, DHBT sonuçları, 25 Kasım'da açıklanacak.

Kaynak: AA
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