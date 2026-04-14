15'inci Uluslararası Alaçatı Ot Festivali'nde Gastronomi Rekabeti Başlıyor - Son Dakika
15'inci Uluslararası Alaçatı Ot Festivali'nde Gastronomi Rekabeti Başlıyor

14.04.2026 15:50  Güncelleme: 17:13
Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 15. Alaçatı Ot Festivali, 20-26 Nisan tarihleri arasında gastronomi dünyasını bir araya getiriyor. Festivalde, genç aşçılardan profesyonellere kadar birçok yarışma ve etkinlik düzenlenecek. 13 ülkeden 50 şefin katılacağı yarışmalar ve uluslararası workshoplarla zenginleştirilecek festival, yerel mutfak kültürünü global sahneye taşımayı amaçlıyor.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, 20–26 Nisan tarihleri arasında Alaçatı'da gastronomi dünyasını buluşturacak.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 15'incisi 'uluslararası' kimliğiyle düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, gastronomi odağını güçlendiren yarışma ve etkinlik programlara ev sahipliği yapacak. Worldchefs (Dünya Şefler Birliği) akreditasyonunda gerçekleştirilecek festival, 20–26 Nisan tarihleri arasında Alaçatı'da gastronomi dünyasını buluşturacak.

Genç yeteneklerden profesyonel şeflere uzanan yarışma programı

Festival kapsamında düzenlenecek yemek yarışmaları, genç yeteneklerden profesyonel şeflere kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirecek. 21 Nisan'da gerçekleştirilecek "Liseler Yarışması" ile genç aşçılar; başlangıç tabağından ana yemeğe, tatlıdan ekip performansına kadar farklı kategorilerde yeteneklerini sergileyecek. Gün sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllerini alacak.

Festival kapsamında 22 Nisan'da düzenlenecek "En Güzel Ot Yemeği Yarışması" ile Ege mutfağının zenginliği ön plana çıkacak. Yerel otların özgün tariflerle yorumlanacağı yarışma, festivalin "Köklerden Dünyaya" temasıyla uyumlu olarak doğadan sofraya uzanan bir lezzet hikayesi sunacak.

23 Nisan'da gerçekleştirilecek "Küçük Şefler Mutfakta" etkinliğiyle çocuklar, gastronomiyle erken yaşta tanışacak.

13 ülkeden 50 şef Alaçatı'da buluşacak

Festivalin uluslararası boyutunu en güçlü şekilde yansıtan etkinliklerden biri olan "Üniversiteler ve Uluslararası Şefler Yarışması" ise 24 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarışmalara 13 farklı ülkeden toplam 50 şef katılacak; başlangıç, ana yemek ve tatlı kategorilerinde uluslararası standartlarda performanslar sergilenecek. Gün sonunda en iyi profesyonel ekipler ödüllendirilecek.

Worldchefs üyesi şeflerden özel workshoplar

25–26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek workshop programı ise festivalin gastronomi deneyimini daha da derinleştirecek. Gökçen Adar ve Ayşenur Mıhçı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek atölyelerin yanı sıra, Worldchefs üyesi uluslararası şefler de bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Gün içerisinde farklı saatlerde düzenlenecek workshoplarla ziyaretçiler, profesyonel mutfak tekniklerini yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Alaçatı Ot Festivali, bu kapsamlı gastronomi programı ve uluslararası iş birlikleriyle; yerel mutfak mirasını küresel sahneye taşıyan, üreticiden şefe uzanan güçlü bir gastronomi ekosistemi oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel 15'inci Uluslararası Alaçatı Ot Festivali'nde Gastronomi Rekabeti Başlıyor - Son Dakika

