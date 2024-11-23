15. Dakar Bienali Sanatseverlerle Buluştu

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Senegal'de bu yıl 15'incisi düzenlenen Dakar Bienali, yeniden sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl "uyanış" temasıyla 7 Kasım'da kapılarını açan bienalin resmi seçkisinde 30'dan fazla ülkeden 58 Afrikalı sanatçı yer alıyor.

Bienalin "off" ismi verilen, Dakar'daki birçok sanat galerisi, cafe, restoran, sinema ve kamu binalarında düzenlenen yan etkinliklerine ise yaklaşık 3 bin sanatçı katılıyor.

İki yılda bir düzenlenen ve çağdaş sanat alanında çalışan Afrikalı sanatçıları bir araya getirmeyi hedefleyen bienalin resmi seçkisi Dakar'ın Cap Manuel semtindeki eski Adalet Sarayı'nda sergileniyor.

Senegal henüz Fransa'dan bağımsızlığını kazanmadan 1958'de hizmet vermeye başlayan binada, fotoğraf, resim, heykel, enstalasyon, dijital sanat, tasarım gibi birçok farklı alanda eserler meraklılarını bekliyor.

Eski Başbakan Mamadou Dia'nın 1963'te ömür boyu hapse mahkum edildiği, 1988'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin mağlubu Abdoulaye Wade'in yargılandığı bu ikonik yapı, 2016'dan bu yana her 2 yılda bir Afrika'nın en büyük çağdaş sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

1990'dan bu yana Senegal hükümetinin girişimiyle düzenlenen bienalin bu yıl 400 bin ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

ABD ve Kabo Verde'nin onur konuğu olduğu 15. Dakar Bienali 7 Aralık'a kadar gezilebilecek.