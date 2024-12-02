15. Dergi Günleri Taksim'de

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Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen "Dergi Günleri", 14-17 Aralık'ta Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde dergi meraklılarını bir araya getirecek.

DERGİBİR'den yapılan açıklamaya göre, bu sene de ulusal ve uluslararası dergilerin yanı sıra edebiyat dergileri, alan dergileri, gençlik dergileri, okul dergileri, fanzinler, online yayınlar ile kurum ve kuruluşların kültürel içerik üreten dergileri etkinlikte yer alacak.

Dört gün boyunca söyleşi, panel, buluşma, atölye ve seminer gibi pek çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak program, genç yazarların usta kalemlerle, okurların dergi ve ekipleriyle, şair, yazar, çizer ve tasarımcıların ilgilileriyle bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir imkan sunacak.

Dergi Günleri'nin 14 Aralık saat 13.30'da gerçekleştirilecek açılış programının ardından, saat 14.30'da Rami Dergicilik Okulu projesi kapsamında özel bir söyleşi yapılacak.

Proje öğrencileri tarafından icra edilecek söyleşi sonrasında dergicilik okuluna katılan öğrenciler için sertifika töreni düzenlenecek. Son gün saat 17.00'de gerçekleştirilecek kapanış töreninde, Dergi Ödülleri sahiplerini bulacak.

Katılmak isteyen dergilerin kayıt işlemleri DERGİBİR internet sayfası üzerinden yapabilirken, etkinlik takvimi ve güncel bilgiler de DERGİBİR'in sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.