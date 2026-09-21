15 metrelik tekne, Çanakkale Boğazı\'nda sürüklenirken 3 kişiyle Lapseki\'ye yedeklendi

15 metrelik tekne, Çanakkale Boğazı'nda sürüklenirken 3 kişiyle Lapseki'ye yedeklendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Boğazı'nda, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızasıyla sürüklenen 15 metrelik tekne için yardım istendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu sevk edildi ve içindeki 3 kişiyle tekne Lapseki'ye yedeklenip yanaştırıldı.
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, yedeklenip Lapseki'ye yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde, 15 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-9' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişi bulunan tekne, yedeklenip, Lapseki'ye mevkisine yanaştırıldı.
Kaynak: DHA
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