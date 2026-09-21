15 metrelik tekne, Çanakkale Boğazı'nda sürüklenirken 3 kişiyle Lapseki'ye yedeklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 metrelik tekne, Çanakkale Boğazı'nda sürüklenirken 3 kişiyle Lapseki'ye yedeklendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
15 metrelik tekne, Çanakkale Boğazı\'nda sürüklenirken 3 kişiyle Lapseki\'ye yedeklendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızasıyla sürüklenen 15 metrelik tekne için yardım istendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu sevk edildi ve içindeki 3 kişiyle tekne Lapseki'ye yedeklenip yanaştırıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, yedeklenip Lapseki'ye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde, 15 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-9' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişi bulunan tekne, yedeklenip, Lapseki'ye mevkisine yanaştırıldı.

Kaynak: DHA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü1915 Çanakkale KöprüsüÇanakkale BoğazıLapsekiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
Galatasaray’a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen’den geldi Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi
İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura yoğun bakımda İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura yoğun bakımda
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
11:08
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi İşte Türkçesi
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi! İşte Türkçesi
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
10:36
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi
10:25
Spor salonunda skandal Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
10:23
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
10:11
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
10:08
Fenerbahçe’de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık Yıldız isim gitmek istiyor
Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor
09:23
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu
09:01
Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı
08:51
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 11:29:04. #7.13#
SON DAKİKA: 15 metrelik tekne, Çanakkale Boğazı'nda sürüklenirken 3 kişiyle Lapseki'ye yedeklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement