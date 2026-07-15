15 Temmuz\'a Özel Fotoğraf Sergisi Açıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı etkinlikleri kapsamında, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında fotoğraf sergisi açıldı.

İstanbul Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı Giden Yolcu Terminali'nde açılan sergilerde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından çekilen fotoğraflar yer aldı.

Jandarma personeli tarafından sergiyi gezen yolculara fotoğraflar hakkında bilgi verildi.

Yolcuların ilgi gösterdiği sergiler, akşam saatlerine kadar açık kalacak.