15 Temmuz Etkinlikleri Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Etkinlikleri Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Anıldı

15.07.2026 12:55
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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın ile protokol üyeleri, Konya Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Program kapsamında Kapu Camisi'nde Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif merasimi düzenlendi.

Öte yandan, Konya'da Taş Bina Kültür Sanat'ta açılan 15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Üniversiteler tarafından düzenlenen sergiler de şehir meydanlarında ziyarete açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce de Selçuklu Atletizm Pisti'nde Milli Birlik ve Beraberlik Koşusu düzenlendi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Hava Şehitliği'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun dua okumasının ardından Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve il protokolü şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Aktaş ve beraberindekiler, Zafer Meydanı'ndaki "15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Ömer Süt, burada 15 Temmuz'un unutturulmaması için oluşturulan "15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi" hakkında bilgi verdi, ziyaretçilerin 10 gün boyunca burayı gezebileceğini belirtti.

Anı çadırının gezilmesinin ardından Aktaş ve beraberindekiler, Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi'ndeki kitap sergisini ziyaret etti.

Karaman

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ve protokol üyeleri, Karaman Şehir Mezarlığı'ndaki Garnizon ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

Çiçek ve beraberindekiler daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Muhammed Yalçın'ın Kazımkarabekir ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Aksaray

Aksaray Şehitliği'ndeki anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından şehitler için yapılan duanın ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Aksaray Valisi Murat Duru, şehitlik ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğinin simgesi olduğunu söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmayacağını ifade eden Duru, "Şehitlerimizi de unutmayacağız. Cesur yürekli Ömer Halisdemir'in şahsında, şehit Önder Güzel'in şahsında bütün şehitlerimizi asla unutmayacağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Anma programına, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, MHP Aksaray İl Başkanı Burhanettin Karataş, İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Aksaray Baro Başkanı Erçin Mevlüt Düzgün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Samet Öztürk, şehit aileleri, gaziler, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Etkinlikleri Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Anıldı - Son Dakika

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