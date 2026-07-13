15 Temmuz: Aziz Milletin Zaferi - Son Dakika
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15 Temmuz: Aziz Milletin Zaferi

15 Temmuz: Aziz Milletin Zaferi
13.07.2026 14:08
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Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz'u millî birlik ve direnişin destanı olarak tanımladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "O geceyi 'aziz milletimizin zaferi' olarak tanımlıyorum. 40 yıllık sızma ve hazırlığın bir gecede bozguna uğratıldığı, devlet ile milletin omuz omuza vererek en parlak iş birliğini sergilediği, demokrasinin tanka, tüfeğe, helikoptere ve F-16'lara karşı zafer kazandığı tarihi bir destan olarak görüyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü öncesi Trabzon'da yerel bir gazeteye verdiği röportajda, o gece yaşadıklarını ve yürütülen çalışmaları anlattı. O dönem İzmir Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığını belirten Uraloğlu, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren kamu kurumlarının koordinasyon içinde hareket ettiğini ve milletin iradesinin darbecilerin planlarını bozduğunu söyledi. 15 Temmuz gecesini anlatan Uraloğlu, "O geceyi 'aziz milletimizin zaferi' olarak tanımlıyorum. 40 yıllık sızma ve hazırlığın bir gecede bozguna uğratıldığı, devlet ile milletin omuz omuza vererek en parlak iş birliğini sergilediği, demokrasinin tanka, tüfeğe, helikoptere ve F-16'lara karşı zafer kazandığı tarihi bir destan olarak görüyorum" dedi.

'BİR KALKIŞMA OLDUĞUNU ANLADIM'

Göreve gitmeden ailesiyle vedalaştığını söyleyen Uraloğlu, "Çok ciddi bir askeri hareketlilik var ve bu gece mutlaka bize de iş düşeceği noktasında bir kanaatim oldu. Hemen bölge müdür yardımcısı arkadaşa derhal ekibi toplaması gerektiğini, bu gece bizim de bazı görevlerimizin olabileceğini söyledim ve kızımı da yine o arkadaşın evine bıraktım. Abdest aldım, çocuklarla vedalaştım. Trabzon'u aradım, telefonuma ulaşılamayabileceğinin bilgisini verdim ve bir kalkışma olduğu noktasında kanaatimi ilettim. Trabzon'daki akrabalarım da bu bilgiyi alınca birbiriyle haberleşerek Trabzon Meydanı'nda toplanma kararı almışlar. 'Madem abimiz gidiyor, demek ki biz de sahada olmalıyız' diye düşünmüşler ve gerekli hazırlıkları yaparak meydana gitmişler. Ben sokağa çıktığımda vatandaşların bir kısmı da çıkmaya başlamıştı" açıklamasında bulundu.

'29 İŞ MAKİNESİNİ ASKERİ BİRLİKLERİNN ÖNLERİNE YERLEŞTİRDİK'

İzmir Valiliği'nden gelen çağrıyla valiliğe geçtiğini belirten Uraloğlu, "Valiliğe vardığımda Vali Bey, 'Biz de seni bekliyorduk' dedi. Acil iş makinelerine ihtiyaç olduğunu, bazı askeri birliklerin önüne iş makineleri çekerek çıkışları engellememiz gerektiğini söylediler. Ben de zaten daha onlar söylemeden koordinatör olarak bölge müdür yardımcısı arkadaşıma talimatı vermiştim. Yakın bölgelerdeki asfalt makinesinden kamyonuna, yükleyicisine kadar tüm iş makinelerini kısa sürede topladık. Fazla geçmeden 29 tane iş makinesini askeri birliklerin önlerine yerleştirdik. Elbette bu bir psikolojik önlemdi ama kritik bir adımdı" dedi.

'HANİ ÖLECEKSEK ADAM GİBİ ÖLECEĞİZ'

O gece koordinasyonun sağlandığı valilik binasının hedef alınabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Uraloğlu, buna rağmen kimsenin görev yerini terk etmediğini söyledi. Uraloğlu, "Vatandaş buradaysa biz de burada olacağız. Hani öleceksek adam gibi öleceğiz dedik ve olduğumuz yerde kalmaya devam ettik" ifadelerine yer verdi.

'BALIKÇILARDAN DESTEK İSTEDİK'

Bakan Uraloğlu, "Bunun üzerine bütün balıkçı barınaklarıyla irtibata geçtik ve denizdeki balıkçılarımızdan hareketlilik olup olmadığını sorduk. Balıkçılar Federasyonu Başkanı, Rizeli hemşehrimiz Mehmet Reis'ten de bu konuda destek istedik. Kendileri bizi hızlıca bilgilendirdi. Eğer böyle bir tehdit gerçekleşirse, bütün teknelerin denize açılarak güçlü bir psikolojik caydırıcılık oluşturması konusunda mutabık kaldık. Ama sonra Mehmet Reis'e döndüm ve dedim ki, 'Reis, bir savaş gemisine veya fırkateyne karşı ne yapabilirsin ki? Bütün takaları denize çıkarsan ne değişir?' Gülümseyerek cevap verdi, 'Müdürüm, biz ağlarımızı denize salarız, pervanelerine dolanırız. Onları yola devam edemez hale getiririz.' Gerçekten çok basit bir düşünceydi ama aynı zamanda yüreği ortaya koyan, 'Ben ne yapabilirim' diye soran ve elinden geleni ortaya koymaya hazır olan bir düşünceydi" dedi.

'AZİM MİLLETİMİZ TARİH YAZMIŞTIR'

15 Temmuz gecesinde milletin ortaya koyduğu direnişin en önemli unsurunun inanç olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bence o gecenin en önemli özelliği, 'İman varsa imkan vardır' gerçeğinin en somut tezahürü olmasıdır. Silahsız, tanksız, topsuz, uçaksız, helikoptersiz. Sadece imanı, bayrağı, vatan sevgisi ve 'Bu vatan bizim' diye haykıran bir yürekle donanmış bir millet, hain darbe teşebbüsünü durdurmuştur. Bu, sadece bir darbe karşıtı direnişi değil; inancın teknolojiyi, azmin kudreti, ruhun maddeyi yendiği bir destandır. O gece yazılan destan, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da yazılan destanların 21'inci yüzyıldaki devamıdır. Tankın önüne yatan, kurşunların önüne siper olan aziz milletimiz tarih yazmıştır" açıklamasında bulundu.

'ÇOK KIYMETLİ BİR ÇAĞRIYDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete yaptığı çağrının darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini belirten Uraloğlu, "Tabii bu süreçte gece boyunca yaşananların seyrini değiştiren en önemli unsur, Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıydı. Bu çağrı, insanlara net bir şekilde saf belirleme imkanı sunan ve adeta bir dönüm noktası olan çok kıymetli bir çağrıydı. Çağrının ardından Konak Meydanı'ndaki kalabalık daha da arttı, heyecanımız yükseldi ve kendimize olan güvenimiz güçlendi. Süreci bundan sonra çok daha kararlı ve heyecanlı bir şekilde yürütmeye gayret ettik" dedi.

Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, milli iradenin ve demokrasinin zaferi olduğunu belirterek, "Bu destanı nesilden nesile aktarmak, vatan borcumuz, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz: Aziz Milletin Zaferi - Son Dakika

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