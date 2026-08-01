15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan firari FETÖ hükümlüsü 10 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan firari FETÖ hükümlüsü 10 yıl sonra yakalandı

15 Temmuz\'da Cumhurbaşkanı\'na suikast timinde yer alan firari FETÖ hükümlüsü 10 yıl sonra yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer aldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu ihraç yüzbaşı, helikopter pilotu B.K'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer aldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu ihraç yüzbaşı, helikopter pilotu B.K'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timinde görev yaptığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu ihraç yüzbaşı, helikopter pilotu B.K'nin Afyonkarahisar'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını bildirildi.

Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda yapıldığı belirtilen açıklamada, "FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan firari FETÖ hükümlüsü 10 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

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