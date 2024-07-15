15 Temmuz darbe davalarının tamamı karara bağlandı - Son Dakika
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15 Temmuz darbe davalarının tamamı karara bağlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan 289 davanın tamamı ilk derece mahkemelerince sonuçlandı. 4 bin 891 sanıktan 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı müebbet hapse mahkum edildi. 1891 sanığa da çeşitli sürelerde hapis cezası verildi. 2 bin 870 sanık beraat ederken, Yargıtay'ın incelemesi devam ediyor.

15.07.2024 11:23
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İSMET KARAKAŞ/ABDULLAH SARİCA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davanın tamamı ilk derece mahkemelerince karara bağlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 15 Temmuz günü, darbe girişimi devam ederken cumhuriyet başsavcılıklarınca, soruşturmalar başlatılarak darbeciler hakkında gözaltı kararları verildi.

Darbe girişimi bastırılmadan harekete geçen Türk yargısının, yasaların kendilerine tanıdığı yetkiyi kullanmasıyla, darbeciler hakkında yargı süreçleri başlatıldı.

Soruşturmaların tamamlanmasının ardından darbe girişimini planlayan ve organize eden FETÖ'nün sivil imamları ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de arasında olduğu sanıklar hakkında 289 dava açıldı.

Davaların tamamı yerel mahkemelerce karara bağlandı, sanıklardan 4 bin 891'i ceza aldı.

Sanıklardan 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı ise müebbet hapse mahkum edilirken, 1891 sanığa da çeşitli sürelerde hapis cezası verildi.

Mahkemeler 2 bin 870 sanık hakkında beraat kararı verirken, 964 sanık hakkında ise "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

İlk derece mahkemelerince verilen kararlar temyiz üzerine Yargıtaya geldi. 206 davayı onayan Yargıtay, 32 davayı bazı sanıklar yönünden bozdu. Diğer dosyalardaki temyiz incelemesi ise sürüyor.

85 eski general ve amirale ağırlaştırılmış müebbet hapis

Darbe girişiminde bulundukları gerekçesiyle yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen 1634 sanıktan 85'i general ve amiral, 1116'sı subay, 9'u polis, 32'si sivil, 392'si ise çeşitli rütbelerdeki askerler olarak kayıtlara geçti.

Aynı suçlamayla müebbet hapis cezasına çarptırılan 1366 sanıktan 24'ü general ve amiral, 536'sı subay, 9'u polis, 2'si sivil, 795'i de astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki askerlerdi.

Darbe davalarında yargılanarak "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan süreli hapse mahkum edilen 1891 kişiden 26'sı general ve amiral, 776'sı subay, 323'ü astsubay, 156'sı polis, 31'i sivil, 579'u ise diğer rütbelerdeki askeri personeldi.

Beraatlerine karar verilen 2 bin 870 kişiden 24'ü general ve amiral, 461'i subay, 397'si astsubay, 615'i uzman erbaş, 32'si polis, 1165'i er, 154'ü askeri öğrenci, 22'si de sivil oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz darbe davalarının tamamı karara bağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz darbe davalarının tamamı karara bağlandı - Son Dakika
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