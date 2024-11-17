15 Temmuz Gazisi Adnan Yılmaz Hayatını Kaybetti

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OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 15 Temmuz Gazisi Adnan Yılmaz (46), toprağa verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da durdurmak için üzerine çıktığı tanktan düşerek yaralanan ve gazi unvanı alan Adnan Yılmaz, önceki gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi tören için Fatih Mezarlığı'na getirildi. Törene, ailesi, yakınları, Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yılmaz, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi. (DHA

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,